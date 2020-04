Négy autó ütközött össze Debrecenben egyetlen vétkes sofőr miatt

A 17 éves fiú hétfő délután hagyta el a börtönt.

Otthoni felügyelet alatt várhatja meg az ítéletet a tanára megkéselése miatt ülő győri diák – írja a Blikk . A 17 éves fiú hétfő délután hagyta el a börtönt. Gál Katalin ügyészségi szóvivő a lap megkeresésére megerősítette: valóban az elsőfokútól homlokegyenest eltérő döntés született most a törvényszéken, mert úgy látták, a szökés és elrejtőzés veszélye – ha fennáll is – bűnügyi felügyelettel kiküszöbölhető. Azt az indokot pedig, hogy az eljárást megnehezítheti a diák, ha szabadlábon védekezik, a törvényszék nem látta alaposnak. – Védencem azt mondta, ez élete legnagyobb meglepetése, leboldogabb napja – mondta a lapnak Faragó Péter ügyvéd. – El sem hitte, mivel erre nem is lehetett számítani. Én magam sem biztattam volna azzal, hogy pár héttel a letartóztatás meghosszabbítása után egyszer csak kint lesz a szabad levegőn – tette hozzá. Az ügyészség keddi közleményében az áll: a vádirati tényállás szerint a fiatal 2019. december 5-én egy győri középiskolában a második órán, matematikán 3-as érdemjegyet kapott a korábbi dolgozatára. Ez annyira felzaklatta a maximalista fiút, hogy osztálytársai előtt kijelentette, le fogja szúrni a matematikát és fizikát tanító tanárnőt, aki egyben az osztályfőnöke is volt. Kijelentését osztálytársai nem vették komolyan, mivel korábban is mondott már ilyeneket, és tíz centiméter pengehosszúságú kését is mutogatta már a többiek előtt. A következő dupla angolóra végén – míg társai az angoltanár engedélyével az ötödik órában írandó fizika dolgozatra készültek – zenét hallgatott és kijelentette, hogy „nem tanul, mert nem lesz óra és dolgozat sem”. Ezt követően az óra végén azzal a kijelentéssel, hogy „neki arra már nem lesz szüksége”, elajándékozta a fülhallgatóját. Az ötödik, fizikaóra elején a fiatal odaszólt a padtársának, hogy „Megvan a terv!”, majd azt színlelve, hogy a füzetében szeretne valamit mutatni a tanárnőnek, kiment a sértetthez, átadta a füzetét, a tanárnő mögé lépett és bal lapockatájékon hátba szúrta. A sértett a földre rogyott, ekkor a vádlott mellé guggolt és a feje fölé emelt késsel még kétszer lesújtott a fekvő sértett nyaka és mellkasa irányába. A fiatalt az egyik osztálytársa fékezte meg, aki elvette tőle a kést. A vádlott a diáktársa azon kérdésére, hogy ezt miért csinálta, akként válaszolt, hogy „Majd ebből tanul, elegem van a tanárnőből.” A tanárnő a szúrások következtében életveszélyes állapotba került, légmell és vérmell alakult ki nála, bal tüdeje összeesett. A védekezése következtében sérült emellett több végtagja, melyekkel összefüggésben maradandó fogyatékosság kialakulása sem zárható ki nála. Az átlagot meghaladó értelmi képességű fiatal terhére rótt bűncselekmény életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. Az elkövetővel, mint fiatalkorú vádlottal szemben tizenöt év szabadságvesztés szabható ki. A vádlott bűnügyi felügyelet hatálya alatt várja az eljárás folytatását – közölte az ügyészség.