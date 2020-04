Újraindult a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban

A munkavállalók először egyműszakos, később pedig kétműszakos munkarendben dolgoznak majd.

Többhetes szünet után a Mercedes-Benz keddtől fokozatosan újraindítja termelést a kecskeméti gyárában; a munkatársak védelme érdekében az újraindulást több mint 120 higiénés és megelőző intézkedéssel készítették elő – tájékoztatta a vállalat kedden az MTI-t. A kecskeméti munkavállalók a fokozatos gyártásindítás alatt először egyműszakos, később pedig kétműszakos munkarendben dolgoznak majd. A bevezetett új szabályokról és higiénés tudnivalókról a gyár minden munkatársa már az első munkanap előtt tájékoztatót kapott, és a cég minden dolgozója számára mosható maszkokat is küldött. Megváltoztak a gyár területére történő belépés szabályai, megnövelték a gyárhoz közlekedő buszok számát, és nemrég elkészült a városközpontból a gyárig vezető kerékpárút is. A gyártásban azokon a munkaállomásokon, ahol az 1,5 méter távolság nem tartható, a munkatársaknak kötelező maszkot viselni, illetve vagy védőszemüveget vagy plexi védőmaszkot kell használni. A takarítószolgálat rendszeresen fertőtleníti és takarítja a gyár területét. Ezen kívül a munkatársaknak minden munkakezdés előtt a kapott tisztítószerekkel egyénileg meg kell tisztítaniuk saját munkaterületüket, a munkaeszközöket, a kezelőtáblákat és válaszfalakat. A későbbiekben induló kétműszakos működésnél a reggeli és éjszakai műszakokat szétválasztják egymástól, úgy, hogy az egyes műszakcsoportokhoz tartozó munkatársak lehetőleg semmilyen mértékben ne érintkezzenek a másik műszakcsoporttal. A munkatársak biztonsága érdekében átalakították a pihenőzónákat, meghatározták az egyszerre ott tartózkodók számát, kijelölték a székek helyeit a padlón, amelyeket tilos elmozdítani. Az üzemi étkezdékben leszűkítették a menüválasztékot és megkérték a kollégákat, hogy saját evőeszközeiket használjak vagy a tálcákkal együtt a személyzettől vegyék el. A kantinokban jelöléseket festettek fel a padlóra a helyes távolság betartásához, a pénztáraknál pedig a védelmet szolgáló plexi válaszfalakat szereltek fel. Adminisztrációs területen továbbra is home office-ban történő munkavégzést ajánlják, és a megbeszéléseket lehetőség szerint digitális formában kell lebonyolítani. A Mercedes-Benz márka tulajdonosa, a Daimler AG március 17-én döntött úgy, hogy a koronavírus-járvány miatt megszakítja a gyártást európai telephelyeinek nagy részén. Az intézkedés érintette a Mercedes-Benz kecskeméti gyárát is, ahol a legtöbb területen szintén felfüggesztették a munkát március 20-tól. A kecskeméti Mercedes-Benz gyár több mint 4400 munkatársat foglalkoztat. 2019-ben mintegy 190 ezer Mercedes-Benz kompakt autót állítottak elő. A gyárban a Mercedes-Benz A-osztályt, valamint a négyajtós CLA Coupé és a CLA Shooting Brake modelleket gyártják - e két utóbbit kizárólag a magyarországi telephelyen. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. nettó árbevétele 2019-ben 3,7 milliárd euró volt, 2,7 százalékkal haladta meg a 2018-ast.