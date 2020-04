Zárlatot rendeltek el a tatabányai kórházban

Moldova a koronavírus-járvány elleni védekezésben két csatornán is segítségért fordult Magyarországhoz: kétoldalú - kormányközi - alapon és NATO-keretben.

Százezer egészségügyi maszkból és ötezer orvosi védőruházatból álló szállítmányt kísért el Moldovába a külgazdasági és külügyminiszter keddi chisinaui villámlátogatásán. A Moldovának nyújtott magyar segítségről a miniszter és hivatali kollégája, Oleg Tulea számolt be közös sajtótájékoztatójukon, amelyet élőben közvetítettek Szijjártó Péter Facebook-oldalán. Moldova a koronavírus-járvány elleni védekezésben két csatornán is segítségért fordult Magyarországhoz: kétoldalú - kormányközi - alapon és NATO-keretben. Miután Magyarország vásárolt Kínából sok millió védőfelszerelést, és kiépített egy saját maszkgyártási kapacitást is, így abban a helyzetben van, hogy tud Moldovának is segíteni. A két ország miniszterelnökei a közelmúltban stratégiai partnerségi megállapodást írtak alá, és Magyarország komolyan gondolja ezt a stratégiai partnerséget, barátságot - hangsúlyozta Szijjártó Péter. Magyarország elkötelezett támogatója az Európai Unió keleti partnerségi programjának. Fontosnak tartja, hogy az EU-nak legyenek szövetségesei Keleten, és Budapest szerint a keleti partnerség országainak szükségük van arra, hogy megkapják a megfelelő támogatást az EU országaitól. Erre a segítségre most különösen és gyorsan szükség van.

- Moldovai információk szerint a fertőzöttek egy jó része egészségügyi dolgozó - mondta a magyar miniszter.

- Én, mint egy kereszténydemokrata kormánynak a képviselője szeretném elmondani, hogy nagyra becsüljük az itteni szociáldemokrata kormánynak a nemzeti érdekek érvényesítésében végzett tevékenységét. Mi is úgy gondoljuk, hogy nekünk Magyarország az első, és becsüljük azokat az országokat, amelyek saját nemzeti érdeküket helyezik előtérbe - jelentette ki. - Felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy ne alkalmazzon politikai diszkriminációt Moldovával szemben, hanem a korábban elhatározott pénzügyi segítséget - a megígért 100 millió eurós támogatásból még 70 milliót - haladéktalanul utalja át az országnak, mert ha valamikor, akkor most erre nagyon nagy szüksége van. És arra is kérjük az Európai Bizottságot, hogy a járvány miatt nyújtandó 100 millió eurós segítséget is haladéktalanul utalja át - mondta Szijjártó Péter. Megjegyezte, hogy most, a világjárvány idején rendkívül jó együttműködés alakult ki Magyarország és Moldova között az áruk és az emberek tranzitforgalmában, ráadásul két nagyon fontos gazdasági ágazatban, a bankszektorban és a gyógyszeriparban egy-egy magyar cég, az OTP és a Richter a piacvezető Moldovában.

- Tehát nekünk van egy önző érdekünk is abból a szempontból, hogy Moldova minél sikeresebb legyen, és újra tudja indítani gazdaságát - jelentette ki.

A moldovai külügyminiszter megköszönte Magyarországnak azt is, hogy segített több ezer olyan moldovai állampolgárnak hazatérni, aki a járványügyi korlátozások miatt kényszerült erre.