Harmincezer biztonsági őr veszíthette el munkáját a járvány kezdete óta

Tamás Barnabás kétszer is visszautalta a pénzt, amit ellenfelei a járványügyi védekezésre és családok támogatására küldtek.

Nem tart igényt korábbi választási ellenfeleinek pénzadományaira Putnok fideszes polgármestere. Tamás Barnabás visszaküldte a feladóknak a város jótékonysági számlájára utalt összegeket – írja a 24.hu . A putnoki polgármester márciusban jelentette be, hogy pénzgyűjtést kezdeményez a járványügyi védekezéshez szükséges eszközök vásárlására és a rászorulók támogatására. Tamás Barnabás Facebook-oldalán sietett bejelenteni, hogy indulásként saját maga helyezett 400 ezer forintot a számlára, és az önkormányzat fideszes tagjai is hozzájárultak a kezdeményezéshez. A polgármester azóta is rendszeresen közzéteszi, hogy a városból kik és mennyi pénzt küldtek adományként.

A Putnoki Reform Szövetség két tagjának neve azonban sehogy sem került fel az adományozók listájára - írja a lap. A polgármester a helyett, hogy Pásztor János és Pásztor Ádám nevét is közzétette volna az adományozók között, visszaküldte mindkettejük pénzét, sőt az egyik esetben még azt is odaírta a visszautaláshoz üzenetnek, hogy

téves utalás, ez nem az RNÖ (roma nemzetiségi önkormányzat) számlája.

A Putnoki Reform Szövetség helyi, pártoktól független alakulatként jött létre a Tamás Barnabás által uralt városi Fidesszel szemben. Pásztor János a 2014-es, fia, Ádám pedig a 2019-es önkormányzati választáson indult el – sikertelenül – az egyik képviselői posztért a szövetség színeiben. Őszintén megmondom, nem tudom, hogy ez a flegma üzenet milyen mögöttes tartalmat rejt, miért szólja le a romákat vele, illetve miért nem fogadta el az összeget, amit küldtem neki. Nekem ez színtiszta gyűlöletnek érződik– mondta a lapnak Pásztor Ádám, aki időközben másodszor is visszakapta a felajánlott 10 ezer forintját. Pásztor elmondta, nem azért adakozott, hogy felkerüljön a nyilvános listára, az adományozásnak ezzel a hivalkodó módjával nem is ért egyet, de a polgármester eljárásáról ő is beszámolt a Facebookon. Szerinte érthetetlen, hogy válsághelyzetben miért kell politikával foglalkozni, hiszen az általuk felajánlott kisebb összegek is segítséget jelenthetnének néhány családnak. A putnoki férfi elmondta, harmadszorra kifejezetten a polgármester nevére küldte el a pénzt azzal a kísérőszöveggel, hogy„Veszélyhelyzetben Putnokért, nem téves”. Ez a pénz is visszajött. A hírportál a polgármesteri hivatalban és Facebookján is kereste Tamás Barnabást, hogy elmondhassa, milyen megfontolásból küldte vissza a pénzeket, választ azonban egyelőre nem kaptak.