Vírus idején is kelet-európai vendégmunkások menthetik meg a nyugati élelmiszeripart

Megszületett az autoriter rendszerek "Covid-katalógusa".

A Nyugat részéről teljes csőd, amit vírusválságban idáig látni lehet tőle – mondja a volt német külügyminiszter , hozzátéve, hogy a tétlenségből csak Kína húz hasznot. Sigmar Gabriel szerint ráadásul nem elég, hogy Trump sorozatban zöldségeket beszél, de az USA korábbi, hasonló esetektől eltérően immár nem töltötte be a vezető világhatalom szerepét a dráma megoldására. Peking pedig igyekszik betölteni ezt a légüres teret. Mint az interjúban kifejtette, nem az a baj, hogy amikor felbukkant a kórokozó, az országok először saját magukra gondoltak. Ez szinte természetes. Hanem hogy túl tágan vonták meg a nemzeti érdekek határait, nagyjából a „Legelőször mi!”, sőt a „Csak mi”-mottó mentén. Ám a saját szempontjukból is téves, ha elfordulnak a szomszédoktól, hiszen az államok szorosan összekapcsolódnak egymással. Éppen a mostani járvány igazolja ezt. Az országok egymaguk nem tudnak talpon maradni. Aki ezen változtatni akar, az szegénységbe taszítja Európát. Úgy nincs más választás, mint az egyre több nemzetközi szolidaritás. A politikus elmondta: megrémült, amikor a ragály kezdetén azt látta, hogy Németország megtagadta a segítségek az olaszoktól. Úgy gondolta, hogy a taljánok ezt nem fogják elfelejteni a következő 100 évben. Hála isten, azután feloldották az egészségügyi felszerelések kivitelének tilalmát, de rögtön jött a szerencsétlen vita, hogy Berlin köteles-e támogatni a bajban lévő partnereket. Úgy, ahogy ez is rendeződött, ezzel együtt nem megnyugtató az EU-n belüli viszony. Bár a végén azért csak összefognak a tagok. Ebben különleges felelősség hárul a németekre. Kína azon van, hogy létrehozza az egészségügyi selyemutat is. De kétséges, hogy sikerre jut-e, hiszen köztudott, hogy milyen szerepet töltött be a ragály kitörésében. Arról nem beszélve, hogy azért az elnyomó pekingi modell nem annyira vonzó a világban. Ám ettől függetlenül az olaszok 52 %-a szerint a kínaiak a legbarátságosabb nemzet. Ugyanakkor 45 % a németeket tartja a legnagyobb ellenségnek. Gabriel fontosnak tartja, hogy Kína engedjen be minél több nemzetközi szakértőt, akik kivizsgálnák a fertőzés kezdetének körülményeit. Ez végső soron az ázsiai országnak is érdeke, hiszen lesznek még más járványok is. Viszont buta és hatástalan, hogy Trump a vádlottak padjára akarja ültetni Pekinget. Nem lehet nemzetközileg elszigetelni egy olyan országot, amelynek 1,4 milliárd lakosa van. Az meg egyenesen felelőtlen, hogy az Egyesült Államok egy ekkora válság kellős közepén vonja meg a pénzt a WHO-tól. Sajnos, az amerikai elnök úgy viselkedik, mint kínai kollégája. Próbálja elterelni a figyelmet a saját felelősségéről. Az Egészségügyi Világszervezet elleni támadásokkal hazai választási hadjáratot folytat. Viszont ha Biden nyerne, akkor a transzatlanti együttműködés meggyőződéses híve költözne be a Fehér Házba. Amerika ismét Európa felé fordulna. De azért a demokraták is nyomást fejtenének ki a védelmi kiadások, a kereskedelem és az Oroszország elleni szankciók ügyében. Ám ha Trump marad, akkor még tovább destabilizálódik a nemzetközi rend. Akkor még nagyobb szükség volna Európára.