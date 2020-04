A tüneteket mutatók 3,5 százaléka valóban fertőzött is, na de a tünetmentesek...

Már 300 ember halálát okozta a koronavírus hazánkban. Egy 44 éves nő is meghalt szerdára virradóra, akinek három alapbetegsége is volt.

Újabb kilenc, krónikus beteg halt meg a koronavírus okozta fertőzés miatt Magyarországon, és további 78 igazolt esettel 2727-re emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. A kormány járványügyi portáljának szerda reggeli adatai szerint az elhunytak van egy 44 éves nő is, akinek több alapbetegségtől: magas vérnyomástól, asztmától, valamint hepatitis C-től is szenvedett. Az elhunytak száma az újabb esetekkel együtt 300-ra emelkedett, ugyanakkor 536-an már meggyógyultak. Kórházban jelenleg 983 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen. A hivatalos adatok alapján 10 071-en vannak hatósági házi karanténban, a tesztelések száma pedig 70 300. Az Index arról is beszámolt, hogy a 78 új fertőzöttből 42 budapesti, az összes igazolt fertőzött nagyjából fele fővárosi. Tovább folytatódott a járvány gyors terjedése Zalában, ahol már 98 igazolt esetről tudni (három napja még csak 48 volt), ezzel lélekszámarányosan ez már a második legfertőzöttebb megye. Itt százezer lakosra 36 igazolt fertőzés jut, a legrosszabb helyzetben lévő Fejérben 64, míg Komárom-Esztergom megyében 31. Az ország keleti felében továbbra is Csongrád az egyetlen megye, ahol jelentős a koronavírus-fertőzöttek aránya, itt három nap alatt 63-ról 96-ra nőtt az igazolt esetek száma.