Leégett egy faház Viborgban, hat gyerek is életét vesztette

Adócsökkentést terveznek a kis- és közepes jövedelműeknek, még az is lehet, előre hozzák az idei évre a 2021-re tervezett adómérsékléseket.

„Az ország visszatér“ címmel beharangozott sajtóértekezletet tartott szerdán az osztrák kancellár és helyettese. A várakozásokkal ellentétben azonban csak címszavakban említették a formálódó konjunktúra élénkítő intézkedéseket. Adócsökkentést terveznek – méghozzá minél előbb – a kis- és közepes jövedelműeknek, még az is lehet, miként a gazdasági miniszter elárulta, előre hozzák az idei évre a 2021-re tervezett adómérsékléseket. A sajtóértekezleten nem említették, de hírlik, hogy a bérköltségeket csökkentik, s deregulációs intézkedésekkel is könnyítik, hogy az emberek új munkahelyeket találjanak. Sebastian Kurz közölte, hogy a kormány a vállalati terhek enyhítésére is készül, növelendő az osztrák cégek vonzerejét. Szerdán derült ki, hogy a hetek óta gondok között vergődő AUA légitársaság, amely nevében osztrák ugyan, de a német Lufthansa óriáscég a tulajdonosa, 767 millió eurós segélyért folyamodott az osztrák kormányhoz. Kurz és helyettese, Werner Kogler még szerdán tárgyal a megbeszélésekre Bécsbe repülő Lufthansa főnökkel. Az osztrák kancellár hangoztatta, hogy Bécs csakis akkor segíti meg a külföldi céget, ha ennek következtében ausztriai munkahelyeket tud megvédeni vagy teremteni. Az AUA hétezer dolgozójából ezret fenyeget az elbocsátás veszélye, az osztrák kormány a kért pénz fejében 7 százalékos állami tulajdonrészt követel a Lufthansából.

Sebastian Kurz és Werner Kogler Fotó: ROLAND SCHLAGER / AFP

A formálódó konjunktúra program harmadik elemét beruházások alkotják, ezek részleteit 10 napon belül ismertetik. Kogler zöldpárti alkancellár bejelentette, hogy az invesztíciókon belül megkülönböztetett támogatásba részesítik a környezetvédelmet, legyen szó elektromobilitásról, termikus szanálásról, napelemes fejlesztésről. De azt is ő mondta el, hogy a koronavírus heteiben Ausztria ráébredt a globalizációtól való függés veszélyeire is, ezért azt szeretné, s ad hozzá tőkét, hogy a honi élelmiszeripar, a gyógyszergyártás, az agrárgazdaság önállósága növekedjék. A sajtóértekezlet előtt híre ment, hogy a kormány enged az ellenzék kezdeményezésének, s minden osztrák állampolgárt, egyszeri 1000 eurós ajándékban részesíti. Erről aztán nem esett szó, mint ahogy lehűtötték a várakozásokat az illetékesek azzal kapcsolatosan is, hogy tekintve az ígéretes covid-eredményeket, az ország már májusban megnyitja a határait a német turisták előtt. Ausztriában május 29-én nyitnak a szállodák, a panziók, Berlin viszont bejelentette, hogy német állampolgárok június 14-ig nem hagyhatják el országukat. Az új normalitásnak nevezett korszak kezdetét Ausztria május 1-ben szabta meg, ezen a napon megszűnik a kijárási korlátozás. A júniusi 30-ig megjelölt időszakban akár 10 személyre kiterjedő rendezvényeket lehet tartani, temetésen legfeljebb harminc ember vehet részt, a munka ünnepének másnapján nyit az összes bevásárló központ. A maszk, a fertőtlenítés, a legalább egy méteres távolságtartás, a kézmosás parancsa azonban marad. Május közepén újabb fordulópont: nyitnak az éttermek, kávéházak, a nyitvatartás reggel 6 este 23 óra között lesz. Egy asztalnál legfeljebb négy felnőtt foglalhat helyet, amelyet előre foglalni kell. Az asztalok között a megtartandó távolság egy méter. A kiszolgálás orrot-szájat fedő maszkban történik, a hatóságok elutasították a vendéglátóipar kérését, hogy csak átlátszó arcpajzsot használhassanak. Kinyithatnak május 15-én a bárok is, de állóvendégségről nem lehet szó. „A pandémia sajnos még nem ért véget“ – így az egészségügyi miniszter, - „folyamatosan mérünk, s bármikor leállíthatjuk a nyitás menetét“.