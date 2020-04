A kormány átcsoportosította a járvány elleni védekezésre egy ferencvárosi közösségi ház felújításának összegét

A főpolgármester örül annak, hogy a kormány megfogadta a javaslatát.

Örülök, hogy a kormány megfogadta a javaslatomat és országosan kötelezővé tette az arc eltakarását, maszk vagy sál viselését az üzletekben és a közösségi közlekedésben. És azzal is egyetértek, hogy - sajnos - még nincs itt az ideje annak, hogy Budapesten és környékén enyhítsük a korlátozó intézkedéseket - reagált Karácsony Gergely Orbán Viktor szerda esti bejelentésére. A főpolgármester Facebook-oldalán az írta, hogy reméli, hogy a kormány a csak számára hozzáférhető információk alapján, megfontoltan döntött az ország többi részét érintő enyhítésekről.

Orbán Viktor miniszterelnök szerda este jelentette be , hogy mivel a koronavírusos fertőzések leginkább a fővárosban és a környékbeli településeken összpontosulnak, ezért az itt élők védelmében, vagyis Budapesten és környékén a kijárási korlátozások életben maradnak. Vidéken azonban a kijárási korlátozások helyébe új védelmi intézkedések lépnek, és ott enyhítés jön. Eszerint az üzletek időkorlátozás nélkül kinyithatnak, éttermek, kávázók teraszai és kerthelyiségei megnyithatnak, a szabadtéri strandok látogathatóak lesznek. Hangsúlyozta, hogy a másfél méteres távolság tartása, és az arc eltakarása vagy a maszk viselése az üzletekben és a tömegközlekedésen vidéken is kötelező lesz. Az idősek védett időzónájára vonatkozó intézkedéseket pedig fenntartják. Kedden Karácsony Gergely levélben kérte Orbán Viktort , hogy a főváros után országosan is kezdjék meg a tömeges tesztelést a koronavírusra. Javasolta azt is, hogy a kormány az egész országban tegye kötelezővé zárt térben az arc eltakarását, maszk, sál vagy kendő viselését.