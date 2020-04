Kórházparancsnokokat vezényeltek az idősotthonokba is

A hivatalos mondás szerint ápolási, gondozási és orvosszakmai kérdésekben a "kirendelt parancsnok" ugyanúgy nem hozhat döntést, mint a kórházakban.

Kórházparancsnokokat kapnak a legalább kétszáz 200 férőhellyel működtetett időseket, illetve tartós vagy átmeneti ellátását nyújtó szociális intézmények is. Erről a Magyar Közlöny szerdai száma közöl részleteket. A parancsnokok feladata itt is hasonló, mint a kórházakban: óvniuk és felügyelniük kell az egészségügyi készleteket, valamint ügyelni a költségvetési forrásból beszerzett egészségügyi készletek felhasználására. Továbbá ellenőrizniük kell azt is, hogy az intézményben betartják-e a járványügyi intézkedéseket. A jogszabály szerint „az egészségügyért felelős miniszter javaslatára az Operatív Törzs vezetőjének döntése alapján a kórházparancsnok intézményparancsnoki feladatokat lát el. Az intézményparancsnoki jogkörben eljáró kórházparancsnok ápolási, gondozási és orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot, és nem hozhat döntést. Mint emlékezetes a kórházparancsnokokat március végén rendelték ki a kórházakba. A gyakorlatban két egyenruhás naponta jelen van az intézményben ellenőrzik a leltár, jelentenek az operatív törzsnek a készletekről, gondoskodnak az elfogyott eszközök pótlásáról, és jelzéseik alapján már több büntetőeljárás indult védőeszközök eltűnése miatt.