Pápa polgármestere nem volt rest, házhoz vitte vissza a portáról származó szemetet (videó)

A kivérzett önkormányzatok nem számíthatnak sok jóra, és az állásukat vesztők sem kaptak konkrét ígéreteket.

A járványt sikerült lelassítani, a fertőzöttek száma alacsonyan maradt, de mégis a legrosszabb forgatókönyvre kell készülni – konstatálta Gulyás Gergely. A kormány mégis úgy érzi, magyarázta a Miniszterelnökség vezetője, az élet mégis újraindítható – persze területi különbségekkel. Mivel az igazolt fertőzöttek 70 százaléka Budapesten és Pest megyében sűrűsödik, itt nem lazulnak a korlátozások. (A járvány országos állapotáról pontosabb képet rajzolhat a négy orvosi egyetem tömeges tesztelése – ami azt is kimutatja, hogy eddig hányan estek át a fertőzésen, noha az egészségügyi rendszerbe nem kerültek be. Illetve változik az adatközlés mikéntje is: a megbetegedésre és halálozásra vonatkozó statisztikákat területi bontásban is közlik, ott ahol a kijárási korlátozások továbbra is fennállnak.) Illetve éljen bárhol is, a kormány azt szeretné, ha tömegközlekedési eszközökön, illetve a boltokban mindenki viseljen maszkot, és tartsa magát a másfél méteres távolsághoz (ezt a vírus a szakmai mondás szerint nem képes megugrani). Továbbá szintén országszerte kiemelten kell figyelni az idősekre is, így a számukra kijelölt vásárlási sávot megtartja a kabinet. Május 4-étől kinyithatnak az éttermek, a szállodák, és a kávézók – az engedékenység a teraszokra is vonatkozik. A vendéglátással párhuzamosan lazulnak a kulturális intézményekre vonatkozó szabályok is: például a szabadtéri múzeumok kinyithatnak. Ugyanis a kormány szerint „nem zárt helyen” történő időtöltés mérsékelten veszélyes – így többek között fogadhatnak vendégeket a strandok, és a szabadtéri fürdők. Arról Gulyás nem beszélt, hogy esetükben lesz-e létszámkorlát. Ha nem az némiképp ellentmond annak a kormányzati akartnak, miszerint augusztus 15-éig nem lehet 500 fősnél nagyobb rendezvényeket tartani. (Ami egyben azt is jelenti, hogy az általában augusztus első felére időzített Sziget Fesztivál vagy csúszik, vagy elmarad.) Az egészségügy is kinyit, a Miniszterelnökség vezetője szerint a magánorvoslás egyből visszaállhat a korlátozások előtti tempóra, a közgyógyítást pedig négy lépésben állítják helyre (hogy milyen vizsgálatokat, beavatkozásokat mikortól lehet elvégezni, arról később publikálják a részletes szabályokat). Hogy az egészségügy visszaállása mit jelent a felszabadított ágyak esetében, azaz a felszabadított helyek a járvány múlása után visszakerülnek-e a gyógyításba, nos, erre a kérdésre nem válaszolt Gulyás. Annyit mondott: elkerülné, hogy a politika beleszóljon orvosi-szakmai kérdésekbe. Ami az oktatást illeti, az iskola május végégi nem tér vissza a tantermekbe, júniusban majd meglátja a kormány, változhat-e a helyzet. És még egy dolog: az ingyenes parkolás bevált, sehol nem okozott forgalomnövekedést, úgyhogy ahhoz a kormány nem tervez hozzányúlni. Ennek a bevételnek a kiesése egyébként érzékenyen érintik az önkormányzatokat. Ráadásul arra a kérdésre, hogy a krízis elvonulása után pénzügyileg kivérzett települések számíthatnak-e a kormány segítségére, Gulyás annyit mondott: majd meglátjuk. De azt is hozzátette, hogy a központi költségvetés nagyobb veszteséget szenvedett el, mint az önkormányzatok kasszája. (Ez arra utal: nem lesz támogatás, vagy szerény mértékű lesz.) Ami az egyén (például a munkáját vesztő emberek) megsegítését illeti, Gulyás Gergely lényegében nem bontotta ki azt az orbáni mondatot, hogy kap mindenki három hónapon belül munkát. Az biztos, hogy a Miniszterelnökség szerint lesznek átképzések, és azt is mondta, hogy a közmunka-programot a Belügyminisztérium már működtette 230 ezer emberrel is, most pedig csak mintegy 83 ezer ember vesz benne részt.

Egységbe! Vagy mégse A magyar baloldal most újra átgondolhatja, hogy beszáll-e a nemzeti egységbe – Gulyás szerint erre a védekezés módosítása ad apropót. Megjegyzendő: Kövér László pont tegnap mondta, hogy az ellenzék nem a magyar nemzet része. A Miniszterelnökség vezetője ezt annyival intézte el: a házelnök rendkívül visszafogottan beszél az ellenzékről, ahhoz képest, ahogy az ellenzék beszél a kabinetről. (A mondás hitelességéről annyit: az ellenzék hajlandó lett volna megszavazni a rendkívüli felhatalmazást, ha a kormány rendel hozzá egy határidőt. A kabinet nem tett ilyet.)