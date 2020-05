Ágazatról ágazatra lazítanak a szigorításokon Portugáliában

Több mint 230 ezer életet követelt már a járvány, összesen 187 országban.

Elérte a 3 247 648-at csütörtök este a világban a koronavírus-fertőzöttek száma, a halottak száma 230 615, a gyógyultaké pedig meghaladta az egymilliót a Johns Hopkins egyetem összesítése szerint. Nyugat- és Közép-Európa egyes országaiban a járványgörbe lassú laposodást mutat. Az adatok óránként változnak, ezért a cikkünk közlésekor érvényes számokat közöljük. Szerdához képest kettővel emelkedett azon országok száma, ahol megjelent a koronavírus, így már a világ 187 államában regisztráltak COVID-19-es betegeket.

Olaszországban egy nap alatt 285-tel nőtt a halottak száma, és csütörtökre elérte a 27 967-et. A jelenleg regisztrált betegek száma 101 551-nek felel meg, a gyógyultak száma túllépte a 75 ezret. - Nagy-Britannia túljutott az új típusú koronavírus okozta járvány tetőzésén - mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Boris Johnson brit kormányfő. Hozzátette, hogy a kormány a jövő héten átfogó tervet ismertet arról, hogy miként lehet újraindítani a gazdaságot, a gyerekek milyen módon térhetnek vissza az iskolákba. Spanyolországban 268 ember veszítette életét az új koronavírus okozta fertőzés következtében az elmúlt 24 órában. A halálozás négy nap után csökkent ismét háromszáz alá. A vírus 24 543 ember életét követelte eddig, 137 984-en gyógyultak meg. A járvány miatt elrendelt németországi korlátozások további lazításáról állapodtak meg csütörtökön a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetőinek tanácskozásán. A vallási intézmények ismét fogadhatnak hívőket, megnyithatnak a múzeumok és egyéb kiállítóhelyek, kinyithatják a játszótereket, az állatkerteket és a botanikus kerteket. Németországban 162 123 fertőzöttet, 6518 halálesetet és 123 500 gyógyultat jelentettek. Belgiumban csütörtökön 660 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, ami arra utal, hogy ideiglenes lassulás után a járvány újra erősödik. A fertőzöttek száma átlépte 48 ezret. Közel 7600 ember hunyt el a koronavírus okozta betegségben, de szakértői vélemények szerint a valós szám jóval magasabb lehet. Hollandiában újabb 514 embernek lett pozitív a tesztje, ami ismét növekedést mutat a keddi és szerdai adatokhoz képest. Az országban várhatóan a hétvégére eléri a 40 ezret a regisztrált fertőzöttek száma. A SARS-CoV-2-vírus okozta betegségben elhunytak száma csütörtökön 84 volt, 61-gyel kevesebb, mint szerdán. Csehországban csütörtök esti 235 halálos áldozatot követelt a koronavírus-járvány, a felgyógyultak száma pedig 3281-re emelkedett, ami az összes beteg több mint 40 százaléka, szerdán senki nem halt meg. Csehországból eddig 7642 fertőzöttet jelentettek. Romániában először következett be a napi jelentésekben hangsúlyosabb csökkenés az aktív fertőzöttek száma tekintetében. A járvány terjedési sebessége is mintegy 20 százalékkal elmaradt az utóbbi hét ritmusától, ugyanakkor a napi gyógyulások száma is mintegy 25 százalékkal meghaladta az eddigi rekordot. Romániában eddig 12 240 embernél mutatták ki az új típusú koronavírust és 711 halálos áldozatot követelt a járvány. A szlovén kormány csütörtöktől feloldotta a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére még március 18-án elrendelt lakhelyelhagyási tilalmat, Horvátországban pedig leszerelik az Arena Zágráb sportcsarnokban kialakított ezer férőhelyes ideiglenes kórházat. Péntektől tovább enyhülnek a korlátozó intézkedések a nyugat-balkáni országokban is, eltörlik például a hétvégi kijárási tilalmat, a maszk és a kesztyű viselését viszont továbbra is javasolják a szakértők. Szerbiában 9009-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma a coronavirus.app adatai szerint. Ukrajnában csütörtökön újabb rekordot döntött az egy nap alatt azonosított koronavírusos fertőzöttek száma 540 új esettel, amivel elérte a 10 406-ot, a betegségben elhunytaké pedig 11 újabb halálos áldozattal 261-re nőtt. Oroszországban az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma 7099-cel 106 498-ra nőtt a csütörtökön közölt hivatalos adatok szerint. Ez az eddigi legnagyobb növekedés. Az újonnan regisztrált fertőzöttek 39,9 százaléka tünetmentes. A Covid-19 betegségben elhunytak száma 101-gyel 1073-ra, a betegségből felgyógyultaké pedig 1333-mal 11 619-re emelkedett Oroszországban. A járvány által leginkább sújtott településen, Moszkvában 3093-mal nőtt 53 739-re az ismertté vált fertőzések száma. A halottak száma 65-tel 611-re emelkedett a fővárosban. A sokáig koronavírus-mentesnek vélt Tádzsikisztánban is megjelent a járvány: a fővárosból, Dusanbéból és térségéből 15 fertőzöttet jelentett a közép-ázsiai ország vezetése csütörtökön. Egészségügyi szakértők azonban már jó ideje kételkedtek az Emomalii Rahmon elnök által kemény kézzel vezetett volt szovjet tagköztársaság hivatalos adataiban. Hetvenkét nap után először nullára csökkent az új koronavírusos fertőzések száma Dél-Koreában, február 16. óta első ízben történt meg, hogy az országon belül senki sem kapta el a vírust, de négy új, külföldről behurcolt esetről számoltak be csütörtökön a hatóságok. - A kormányoknak védelmezniük kell az újságíróknak a demokráciában betöltött alapvető szerepét, és kerülniük kell a média szabadságának indokolatlan korlátozását, különösen a koronavírus okozta krízis idején - jelentette ki Marija Pejcinovic Buric, az Európa Tanács főtitkára a sajtószabadság május 3-án esedékes napja alkalmából csütörtökön Strasbourgban kiadott nyilatkozatában.