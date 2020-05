Megjelent a rendelet – Egész Pest megyében maradnak a kijárási korlátozások

Gulyás Gergely a kormányinfón még azt mondta: augusztus 15-ig biztosan nem engedélyeznek 500 fősnél nagyobb rendezvényt.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az M1 aktuális csatorna csütörtök esti műsorában közölte, fontos pontosítást szeretne tenni: a rendezvények tilalma az egész országra - tehát nemcsak Budapestre és Pest megyére -, és az 500 fő alattiakra is vonatkozik. A csütörtök délelőtti kormányinfón közölte a kormány döntését Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, miszerint augusztus 15-ig biztosan nem engedélyeznek 500 fősnél nagyobb rendezvényt, ami egyértelmű helyzetet teremtett: idén elmarad a Sziget Zrt. összes nagyrendezvénye, így a júliusra tervezett soproni Volt és zamárdi Balaton Sound, illetve az idén augusztus 5-11 közé várt, fővárosi Sziget Fesztivál is. Késő este ezt "pontosította" a kormányszóvivő. Május 4-étől vidéken kinyithatnak az éttermek, a szállodák, és a kávézók. A vendéglátással párhuzamosan lazulnak a kulturális intézményekre vonatkozó szabályok is: például a szabadtéri múzeumok kinyithatnak. Szentkirályi Alexandra elmondta azt is, a kormány folyamatosan monitorozza a fertőzöttek területi eloszlását, ez alapján határozták meg, hogy hol szüntetik meg a kijárási korlátozásokat és hol nem. Hozzáfűzte, hogy a számok - amelyeket jövő héttől publikálni fognak - azt támasztják alá, hogy Budapesten és Pest megyében nagyobb arányban vannak jelen a fertőzöttek, s több a vírus okozta halálozás is.