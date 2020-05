Várunk és reménykedünk – Budapest több pontján is találkozhatunk Márkus Sándor installációjával

A mai kormányzati bejelentés szerint augusztus 15-ig nem lehet ötszáz fősnél nagyobb rendezvényeket tartani, így a 91. Ünnepi Könyvhetet is későbbi időpontban rendezik meg.

„A koronavírus-járvány miatt sajnos, el kell halasztanunk a június 4-8. közé tervezett Ünnepi Könyvhetet. Terveink szerint ősszel fogjuk megrendezni, de ahogy manapság minden, ez is a külső körülmények függvénye” – olvasható a rendezvény honlapján is. Ahogy arról korábban a Népszava is beszámolt, a világjárvány miatt sok más európai könyvvásárhoz hasonlóan a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált is elmaradt. Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) elnöke lapunknak elmondta, a két programot együttesen valósítanák meg, tervezetten szeptember első hétvégéjén. A háttérbeli munkálatok nem álltak meg, és mivel a programok jelentős része készenléti állapotban van, így a szervezést rugalmasan tudják alakítani. Az őszi könyvünnepen lesz a hagyományos Szép Magyar Könyv verseny, illetve az általános és középiskolai fiatalok számára az egyesülés által kiírt Tavasz 2020 című alkotói pályázat ünnepélyes eredményhirdetése is – tudtuk meg Gál Katalintól. A pályázatra – amelyet az „ez a tavasz nem olyan, mint a többi volt” felkiáltással hirdettek meg – rajzokat, festményeket, fotókat, rövid videókat, verseket és novellákat várnak a diákoktól május 31-ig. A legsikeresebb pályamunkákat nyomtatásban is megjelentetik, illetve kiállítást rendeznek belőlük az őszi rendezvény idején, s a legjobbakat értékes könyvcsomagokkal jutalmazzák.