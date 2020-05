Számvetés a sógoroknál – Ausztriában 2,7 százalékkal ment össze a gazdaság

Az osztrák Wifo gazdaságkutató intézet szerint a második negyedévben 5,25-7,5 százalékos gazdasági visszaesés várható.

Ausztriában 2,7 százalékkal ment össze a gazdaság január-március között. A friss adatok a márciusi számok figyelembe vételével első ízben becsülik meg a koronavírus gazdaságfertőző következményeit. A kereskedelem, a szállodaipar, a vendéglátás és a közlekedés messze az átlag fölött, 7,3 százalékot veszített erejéből. Még náluk is súlyosabb, 8,1 százalékos a visszaesés a szolgáltatások, köztük a fodrászat, a kultúra, a sport és a szórakoztatóipar esetében. Kíméletesebb volt viszont a fogyás az energiatermelésben, az építőiparban, s azokban az ágazatokban, ahol a munkát homeoffice-ban, azaz otthonról is el lehetett végezni. A gazdaság beszűkülése miatt április 12-n csúcsot döntött a munkanélküliség, 588 ezer ember volt állás nélkül, 231 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A legnagyobb – 172,9 százalékos – az állástalanság növekedési üteme Tirolban, ahol 45 782 főre emelkedett a munkanélküliek száma. Bécsben 176 079 embernek nem volt állása áprilisban. A rövidített munkaidő (kurzarbeit) szerint dolgozók száma időközben 1,2 millióra nőtt, a jövedelmek kiesése 3,6 százalékos fogyasztáscsökkenést okozott. Az osztrák Wifo gazdaságkutató intézet szerint a második negyedév még drámaibb helyzetbe hozza Ausztriát, 5,25-7,5 százalékos gazdasági visszaesés várható. A munkanélküliség csökkentésére vonatkozó konkrét elképzeléseket május folyamán ismerteti a bécsi kormány, az viszont már biztos, hogy a kurzarbeit finanszírozására szolgáló állami keretet 7 milliárd euróról 10 milliárdra emelik. Jelenleg 10 2953 kérvény futott be a munkaügyi hivatalhoz (AMS) a rövidített rendszer igényléséről, ebből Gernot Blümel pénzügyminiszter szerint 87 107 kérvényt már jóvá is hagytak, amivel ezzel 1,2 millió munkahely fennmaradását segítették elő. Az AMS 150 könyvelőt alkalmazott ideiglenesen a hatalmas feladat elvégzéséhez, ennek köszönhetően a kérvények beérkezése után 24 órával beindult a pénzek kifizetése. De munkába állt a pénzügyi rendőrség is – szintén frissen feltöltött állománnyal – eddig 600 céget ellenőriztek, hogy valósak-e a kurzarbeit beindításáról megadott adatok. Kétmilliárd euróval ötmilliárdra növelik a gazdasági kamara által irányított, úgynevezett problémás esetek alapját, amelyből a vírus okozta gazdasági megroppanást szenvedett egyéni- és kisvállalkozók igényelhetnek akár havi kétezer eurós támogatást, legfeljebb három hónapon át. Felmerült, hogy a helyzet alakulásától függően, a segítség időtartamát meghosszabbítják. A kétezres havi összeggel már a támogatások második fázisát indították el, az első szakaszban,amelyben ezer eurós gyorssegélyt fizettek, 144 ezer kérelmet teljesítettek. Blümel adatai szerint az adófizetések késleltetése eddig 4,5 milliárd eurót tesz ki. A különféle támogatási konstrukció érthetővé tételére hétfőtől Corona-Hotline néven internetes kérdezz-felelek oldalt indít a pénzügyminsztérium. A rövidített munkaidőben dolgozók illetve a munkanélküliek adatait pedig ezentúl hetente közzé teszik.