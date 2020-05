Budapesten és környékén továbbra sem lesznek misék, de a megyés püspökök dönthetnek a nyilvános szertartások megtartásáról

A tiszti főorvos a távmunkát népszerűsítette május elsején. Szerinte az sem kizárt, hogy már februárban is voltak itthon koronavírusos betegek.

enyhítő intézkedéseket Müller Cecília az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. Az országos tiszti főorvos szerint nagy eredmény, hogy eddig elkerültük a koronavírus-járvány berobbanását, de továbbra is óvatosnak kell lennünk, és tartsuk a fennmaradó szabályokat. Épp ezért, mindezt Müller nem is nevezné lazításnak. A fővárosiakat és a Pest megyeieket így arra kérte, hogy továbbra is csak indokolt esetben hagyják el otthonukat ( igaz, törvény szerint mást nem is tehetnének ), a vidékieket pedig arra biztatta, hogy tartsák egymástól az 1,5-2 méteres védőtávot, a tömegközlekedést csak eltakart arccal használják, és arcuk előtt kendővel, sállal lépjenek be az üzletekbe is. Óvatosan visszatérünk az élet helyszíneire – így jellemezte a május 4-i, csak vidéket érintőMüller Cecília az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. Az országos tiszti főorvos szerint nagy eredmény, hogy eddig elkerültük a koronavírus-járvány berobbanását, de továbbra is óvatosnak kell lennünk, és tartsuk a fennmaradó szabályokat.A fővárosiakat és a Pest megyeieket így arra kérte, hogy továbbra is csak indokolt esetben hagyják el otthonukat ( igaz, törvény szerint mást nem is tehetnének ), a vidékieket pedig arra biztatta, hogy tartsák egymástól az 1,5-2 méteres védőtávot, a tömegközlekedést csak eltakart arccal használják, és arcuk előtt kendővel, sállal lépjenek be az üzletekbe is.

Müller Cecília arra is emlékeztetett, hogy ünnepnap, május elseje van – ennek apropóján pedig

arra kérte a munkáltatókat, hogy ha megoldható, engedjék az online munkát, csak a legszükségesebb esetben rendeljék be az alkalmazottakat.

Ugyanezt kérte a munkamegbeszélések esetében is: az online találkozók biztonságosabbak a személyes tárgyalásnál. Ott, ahol mindenképpen be kell járni dolgozni, a tiszti főorvos néhány javaslatot tett: szellőztessenek gyakran, tisztíttassák virucid fertőtlenítőszerrel a klímaberendezést, tartsák az asztalok, munkaállomások közötti távolságot, a bejáratoknál pedig helyezzenek ki kézfertőtlenítőt. A közös használatú terekben – dohányzókban, étkezőkben – csak kevesen és eltérő idősávban tartózkodjanak a dolgozók.

A sajtótájékoztató érdekes momentuma volt, hogy Müller újságírói kérdésre elismerte,

a koronavírus akár már februárban is jelen lehetett az országban, de ezt visszamenőleg már nem lehet kimutatni egyértelműen.

A kormány még márciusban iráni diákokat nevezett meg az első hazai fertőzötteknek. A tiszti főorvos cáfolta az ATV azon értesülését, hogy még mindig tesztekre várnak a tatabányai kórházban – mint mondta, most is folyamatosan zajlik a teljes kórházi állomány szűrése. Az Origo azt firtatta, hogy a Pesti úti idősotthon egyik ápoltjának hozzátartozója szerint november óta nem volt orvos az intézményben: Müller erre csak annyit mondott, hogy még zajlanak a Pesti úti idősotthont érintő vizsgálatok.

Május 4-től megnyitnak a vidéki strandok és fürdők – Müller Cecília szerint nem kell attól tartanunk, hogy ott kapjuk el a betegséget, már ha tartjuk egymástól a kétméteres távolságot: a koronavírust szerinte nem terjeszti az élő víz, a klórozott mesterséges vizek pedig biztosan nem, mert a vírus burkát szétmarja a klór.

Ugyanerről, a strandok helyzetéről kérdezte az Index Kiss Róbert rendőralezredest: hogyan tudja megakadályozni a rendőrség, hogy a korlátozás alatt álló fővárosiak és Pest megyeiek vidékre utazzanak fürdőzni. Ahol kijárási korlátozás van, azt be kell tartani – lényegében ez volt Kiss válasza. A rendőrtiszt hozzátette, a rendőrök továbbra is betartatják vidéken a még érvényben lévő szabályokat, így az 1,5 méteres védőtáv meglétét, és ellenőrzik a vendéglátóhelyeket is, hogy azok – a friss kormányrendeletnek megfelelően – tényleg csak teraszukon fogadjanak vendéget, és ne zárt térben. Kiss elmondta, egy nap alatt 1051 esetben léptek a rendőrök a május 3-án éjfélig életben lévő kijárási korlátozások megszegése miatt, ebből 405 intézkedés figyelmeztetéssel, 376 helyszíni bírsággal, a többi feljelentéssel zárult.



A sajtótájékoztatón részt vett Gion Gábor pénzügyminisztériumi államtitkár is, aki a kormányzati hitelmoratóriumot méltatta: szerinte az egész éves moratóriummal 3600 milliárd forintnyi likvid tőke marad év végéig a lakosságnál és a vállalatoknál, amit világszerte egyedülállónak nevezett, mondván, a környező országokban csak a bajba jutottak és ők is csak három hónapig élhetnek a lehetőséggel, nálunk viszont mindenki. Bár Gion ezt nem említette, a helyzetet ugyanakkor árnyalja, hogy a végrehajtás alatt álló hiteleket továbbra is vonják az adósoktól. Az államtitkár hozzátette, a vállalati szektor 60 százaléka ettől függetlenül jelenleg is fizeti hiteleit, a lakosságnak pedig 40 százaléka törleszt továbbra is.