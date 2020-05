Göncz Árpád szobránál emlékezik az MSZP, és belülre is üzeni: nincs közös jövőtervezés Orbánnal

A „jövő bizottság” ötlete komoly felzúdulást váltott ki a pártban, az elnökségnek lépnie kellett.

Göncz Árpád XIII. kerületi szobránál emlékezik az MSZP arra, hogy 30 éve alakult meg az első, szabadon választott országgyűlés. Mindeközben a kormánypártok a Parlamentben fogadnak el politikai nyilatkozatot, amihez a szocialisták nem asszisztálnak. Hiszen, írja Tóth Bertalan Facebook-posztjában, ami most van, az csak formájában köztársaság, valójában egy önkényuralmi rendszer, amit fel kell számolnunk! Magyarország jövőjét az MSZP elnöke pedig kizárólag a demokratikus értékek, a szabadság és a jogállam iránt elkötelezett demokrata pártokkal közösen akarja újratervezni, semmiképp nem Orbán Viktorral és az általa vezetett Fidesszel. Az „együttműködés tilalmát” nem véletlenül hangsúlyozza Tóth Bertalan bejegyzése – az üzenet ugyanis nemcsak a nyilvánosságnak szól, de befelé is érvényes. Ahogy ezt lapunk megírta, Mesterházy Attila a parlamentben, hogy szurkol a kormánynak, hogy sikeres legyen a válságkezelés mikéntje, és felvetette, hogy létre lehetne hozni egyfajta „jövő bizottságot”, amelyik az országról, különösképpen a gazdaságról gondolkodik – akár 20-30 éves távlatban is. A szocialista politikusra reagáló Orbán Viktor válaszában egy ilyen grémium ötletét nem vetette el. A „jövő bizottságáról” szóló felvetés borzolta a pártkedélyeket – mondván: az emberek problémáit megoldó intézkedéseket mindenképp támogatni kell, ahogy a kormányzat válságkezelési hibáit is mindenáron szóvá kell tenni. Épp ezért szerencsétlen dolog lenne, egy ilyen, a kormánnyal ötletelő „kvázi kétoldalú” bizottság. A belső mozgolódás elérte azt a szintet, hogy az elnökségnek állást kellett foglalnia a kérdésben, és a testület egyhangúlag deklarálta: az MSZP nem kezdeményez, és nem támogat olyan kétoldalú javaslatot, amely Orbán Viktorral és a Fidesszel tervezi meg Magyarország következő 20-30 évét. A válság hatásainak enyhítése érdekében az MSZP természetesen tesz konstruktív javaslatokat, de a vírus visszavonulása után visszatér a zéró tolerancia elvéhez, azaz: nincs együttműködés a Fidesszel.