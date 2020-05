Murray is egyetért Federerrel: egyesítenék az ATP-t és WTA-t

A kormány hétfőtől az ország egész területén engedélyezi sportrendezvények nézők nélküli, zárt körülmények közötti lebonyolítását, illetve edzések megtartását és látogatását, amivel lehetővé válik a labdarúgó NB I folytatása.

A labdarúgó vezérkar számításai szerint legkorábban május 23-án kezdődhetnek meg ismét a mérkőzések a koronavírus-járvány miatt szüneteltetett NB I-ben és NB II-ben – derült ki abból az élő videóinterjúból, amelyet Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke Brain Bar Facebook-oldalának adott még a hivatalos bejelentés előtt (de valószínűsíthetően már annak ismeretében). „Ha lehetővé teszik, akkor elkezdjük a bajnokságot, az MLSZ elnöksége erről korábban állást is foglalt, és erről tájékoztatta a csapatokat is. A mi számításaink szerint május 23. és június 13. között tudnánk elkezdeni, és ez esetben be tudjuk fejezni június végére, július legelejére” – ismertette várakozásait az elnök, egyúttal egyértelműsítette: az NB I-ben és az NB II-ben az első időkben zárt kapus mérkőzések lesznek.

Csányi Sándor szerint az NB I és az NB II csapatai rendelkeznek olyan infrastruktúrával, amire támaszkodva megteremthetők az újrakezdés feltételei (mérkőzések előtti tesztelés, esetleges fertőzöttek elkülönítése, további egészségügyi előírások betartása), ám a tesztelés jelentős költségeit elő kell teremteni. Az MLSZ-elnök szerint a bajnokság újraindulása azért is fontos, mert így befolynak a klubokhoz a teljes idényre szóló szponzori pénzek.

Az amatőr futballra és a Bozsik-programra nem vonatkozik az újraindítási engedély, hiszen a résztvevők magas, nagyjából százezer fős létszáma, és a tesztelés költségessége ezt nem teszi lehetővé.

A magyar válogatott Bulgária elleni Eb-pótselejtezőjének továbbra sincs időpontja, az elhalasztott meccsről az UEFA illetékes testülete május 11-én dönthet.