Tízezreket menekítették ki egy gátszakadás miatt az üzbég és a kazah hatóságok

Japánban elérte az ötszázat a koronavírus okozta halálesetek száma.

szombaton már negyedik napja tíznél kevesebb koronavírus okozta új fertőzést regisztráltak a hatóságok, és mind „behurcolt” eset. A járványhelyzetet nyomon követő központ (KCDC) adatai szerint szombaton hat új fertőzöttet regisztráltak, mindnyájan külföldről hazatért dél-koreaiak. Az elmúlt két hétben az új fertőzöttek mintegy 70 százaléka külföldről hurcolta be a vírust. Dél-Koreában szombatra – a járvány kezdete óta – ezzel 10 780-re nőtt a fertőzöttek száma. Szombaton ketten haltak meg, és ezzel az újfajta koronavírus okozta COVID-19-betegségben elhunytak száma 250-re nőtt. A távol-keleti országban január 20-án jelent meg a vírus, egy kínai állampolgár volt az első azonosított fertőzött. A legnagyobb napi növekményt – 909 esetet – pedig február 29-én mérték. A halálozási ráta jelen pillanatban 2,32 százalékos, a nyolcvanas években járó betegek esetében azonban nagyságrenddel magasabb, közel 25 százalékos. A gyógyultak száma 9 123, a betegek közel 85 százaléka gyógyult meg. A járvány lassulására utaló kézzelfogható jelek ellenére a hatóságok továbbra is a közösségi távolságtartás szabályainak betartására kérik az embereket, és azt tervezik, hogy csak az ünnepek után, kedden lazítanak az előírásokon. Csütörtökön ünnepelték Dél-Koreában Buddha születését, pénteken május 1. volt, kedden pedig gyereknap lesz. Ilyenkor sokan kirándulnak, ami növeli a csoportokon belüli fertőzések kockázatát. Dél-Koreában az így elkapott fertőzések száma nyolcvan százalékát teszi ki az összes fertőzésnek. Az egészségügyi hatóságok arra figyelmeztettek szombaton, hogy a szabályok lazítása nem jelenti azt, hogy az országban véget ért a járvány, ráadásul az év végén egy újabb fertőzési hullám jöhet. Miután az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) pénteken engedélyezte a Remdesivir nevű szer használatát az új típusú koronavírussal fertőzött, kifejezetten súlyos betegek gyógyítására, Kvon Dzsun Vuk, a KCDC helyettes vezetője vezetője közölte, hogy Dél-Koreában is végeznek klinikai teszteket a szóban forgó gyógyszerrel, és készülnek arra, hogy szükség esetén gyorsan importálni tudják. Habár a szakértők között vita van a készítmény alkalmazhatóságáról, jelentős dolog az, hogy az olyan tekintélyes amerikai ügynökség, mint az FDA engedélyezte a használatát – mondta Kvon. Amédia értesülései szerint a szigetországban egy hét múlva várható a Remdesivir engedélyeztetése. Japánban az influenzaellenes Avigan (favipiravir) nevű gyógyszerrel is saját klinikai próbákat végeznek Covid-19-es betegekkel. A japán hatóságok adatai szerint szombaton elérte az ötszázat a koronavírus okozta halálesetek száma, míg egy nappal korábban 490 halott volt. Több mint 15 ezren kapták el a fertőzést, és 332 beteg állapota súlyos. A remdesivirt az amerikai Gilead Sciences vállalat fejlesztette ki az ebola betegség lehetséges ellenszereként. A New England Journal of Medicine című tekintélyes orvosi folyóirat egy nemrég közzétett tanulmánya szerint a remdesivir alkalmazása hozzávetőleg 70 százalékban hatékony, de komoly mellékhatásai vannak például a vesére nézve, amely a páciensek negyedénél károsodást szenvedett. Stephen Hahn, az FDA vezetője azonban azt mondta, hogy a Remdesivir ugyan kísérleti vírusellenes gyógyszer, de több az előnye, mint mellékhatásai hátránya, ezért döntöttek a bevezetés engedélyezéséről, de csakis kórházi alkalmazásra. Hahn jelentős klinikai eredménynek minősítette a szer kifejlesztését.