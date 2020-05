2998-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, 5 idős beteg meghalt

„Elnökféle ugyan van ma is, de a köztársaság kilenc évvel ezelőtt váratlanul eltűnt a hazánk nevéből. A következő években pedig fokozatosan kezdett eltűnni a hétköznapjainkból is” – fogalmazott a főpolgármester.

„Harminc évvel ezelőtt, ezen a napon, az első szabadon választott Országgyűlés megalakulásakor Göncz Árpád ült a pulpitoson. Az az ember, aki számomra megtestesíti mindazt, amiért rendszert váltani érdemes volt az akkoriaknak. Mert a mából nézve szinte elképzelhetetlen, hogy létezhetett tekintély mindenféle kivagyiság nélkül. Hogy igenis van méltóság, ami közvetlen és derűs. Hogy volt idő, amikor még jutott hely az őszinte szavaknak a közbeszédben. Hogy politikusnak, államvezetőnek lehet szilárd hite és megkérdőjelezhetetlen tisztessége, nem csak érdeke. Ahogy Esterházy Péter mondta róla: Göncz Árpád a tisztán emberit „egybe hozta” a hivatalának méltóságával. Göncz Árpád elnökként mutatta meg a köztársaság jobbik, sőt derűs arcát” – írta Karácsony Gergely a Facebook-oldalán. Budapest főpolgármestere hozzátette: harminc évvel ezelőtt ezen a napon, akkor még ideiglenesen ugyan, de köztársasági elnöke lett az országnak. „Elnökféle ugyan van ma is, de a köztársaság kilenc évvel ezelőtt váratlanul eltűnt a hazánk nevéből. A következő években pedig fokozatosan kezdett eltűnni a hétköznapjainkból is. Ha valaki tudni akarja, hogyan tűnik el a köztársaság minden értéke az életünkből, milyen az, amikor egy közjogi méltóságot méltatlanná tesz a szuttyos gyűlölete, akkor nézze ennek a 30 éve megalakult Országgyűlésnek mai fura urát, aki kirekeszti a nemzetből a vele egyet nem értő ellenzéket” – fogalmazott. Kiemelte: alig múlt fél éve, hogy a Városháza parkban, amikor „sem járvány, sem politikai lejáratókampány nem tartott vissza bennünket a köztársaság megünneplésétől”, azt mondhatta sok ezer embernek: nyerni egy városban pusztán többséggel is lehet, de győzni csak valódi közösségben. Azt tapasztalja – folytatta –, hogy most, járvány idején, nem csak Budapesten, de szerte az országban megmutatkozik a közösség ereje. „Ha van valami, amit meg kell őriznünk, miután legyűrtük a bajt, ez biztosan az: a közösség ereje. Most győznünk legelőször is a járvány fölött kell. De szükségünk van a közösség erejéhez ahhoz, hogy legyűrjük a járvány nyomában érkező gazdasági és szociális válságot is” – tette hozzá. Karácsony szerint a járvánnyal való küzdelem tapasztalatai egy irányba mutatnak, hogy fenntarthatóbb és emberségesebb politikára, zöld és szociális fordulatra van szükség. „Ez Magyarország legjobb esélye. És most aztán végképp hallgatunk Göncz Árpád elmondott szavaira: azoknak kell szolgálóivá válnunk, akiknek szolgálója nincsen. Budapestnek most – most is – példát kell mutatnia ebben. Példát mutatni emberségből, példát mutatni szolidaritásból, példát együttműködésből és méltányosságból. Budapest ugyanis nemcsak a magyar állam közigazgatási központja, hanem a magyar köztársaság központja is. Ha élünk azzal, ami a járvány idején oly sok formában megmutatkozott, vagyis a közösség erejével, akkor bebizonyíthatjuk: méltóak vagyunk a 30 évvel ezelőtti reményeinkhez. És hogy ez az ország még mindig ugyanaz, aminek egyszer egy olyan EMBER, mint Göncz Árpád az elnöke lehetett” – írta a főpolgármester.