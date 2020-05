Szlávik: szeptemberre elérhető lehet hatékony oltóanyag

Az operatív törzs tájékoztatóján ismertették az új védelmi szabályokat és a holnap kezdődő érettségi részleteit is.

Az elmúlt 24 órában, vasárnapra 2998-ra nőtt az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, már 340 ember hunyt el a betegség következtében. Ugyanakkor folyamatosan nő a gyógyultak száma. Jelenleg 1005 embert kórházban ápolnak, és 51 beteg van lélegeztetőgépen – hangzott el az operatív törzs vasárnap délelőtti sajtótájékoztatóján.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az érettségivel kapcsolatban elmondta, két hónapja figyelik a járványügyi helyzetet: nem szabadult el a járvány, ezért elindulhatnak a vizsgák. A holnapi napon több, mint 84 ezer jelentkező tudja megkezdeni az érettségit. Hangsúlyozta, hogy nem kötelező, ősszel is lehet vizsgázni, akár még holnap reggel is eldöntheti valaki, ha nem akar vizsgázni. Az írásbeli vizsgák 9 órakor kezdődnek. A BKK-járatok sűrítése megtörtént, a védekezőeszközök minden intézménybe megérkeztek. Az épületek kitakarítása megtörtént, és folyamatos lesz a fertőtlenítés. A maszkok viselése az érkezéskor kötelező, az érettségi ideje alatt is erősen ajánlott. Az idősebb, krónikus beteg tanárokat tehermentesítették, elkészültek a beosztások. A vizsgák során nyitva lesznek az ablakok, az ajtókat kitámasztják, hogy a kilincseket se kelljen megfogni. Legfeljebb tíz vizsgázó lehet egy teremben, legalább másfél métert kell tartani az egyes vizsgázók között.

Kiss Róbert rendőralezredes emlékeztetett: hétfőtől életbe lépnek az új szabályok. Budapesten és Pest megyében marad a kijárási korlátozás, vidéken pedig az üzletek, strandok, szabadtéri múzeumok, fürdők, állatkertek nyitva lehetnek. Ugyanakkor mindenki köteles az üzletekben és a tömegközlekedési járatokon szájat és orrot eltakaró eszközt viselni. A sportrendezvények zárt kapuk mögött megtarthatóak. 3512 rendőri intézkedés történt a kijárási korlátozás megsértése miatt. 1751 esetben figyelmeztetést, 986 helyszíni bírságot, 775 esetben feljelentést tettek a kijárási korlátozást megszegőkkel szemben.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője a tájékoztatón arról beszélt, hogy két hónap telt el az első koronavírusos beteg észlelése óta. Már sokkal több mindent tudnak a vírusról: tudják, hogy mutálódik, de a pontos terjedésről nem tudnak még eleget.



Várjuk a szeptembert, mert „állítólag” már elérhető lesz egy vagy két hatékony oltóanyag. - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője.

Kérdésre válaszolva Kiss Róbert alezredes még elmondta, hogy a legjellemzőbb szabálysértések a nem alapos indokkal történő otthonelhagyás, a nem megfelelő távolságtartás és az üzletek idősávjának be nem tartása.