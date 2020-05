Mutatjuk a hatos lottó nyerőszámait

Hétfőn a leghidegebb órákban 2-10 fok lesz.

A jövő hét elején kissé lehűl az idő, de a hétvégén többfelé 25 foknál is melegebb lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. Hétfőn az ország nagy részén napsütéses idő várható, de az északkeleti határ közelében tartósan felhős lehet az ég, és ott némi eső is hullhat. A leghidegebb órákban 2-10 fok lesz. Napközben többnyire 18-22 fokig melegszik a levegő, de a felhős északkeleti részeken csak 15-17 fok várható. Kedden egy hidegfront hatására nyugat felől egyre több felhő érkezik, napközben közepesen és erősen felhős időszakok mellett csak kevés napsütés valószínű. Elsősorban a nap első felében többfelé várható - többnyire kisebb - eső, zápor. Délután ugyan nyugat felől csökkenni kezd a csapadék, azonban főként keleten, északkeleten zivatarok alakulhatnak ki. A szél sokfelé megerősödik, elsősorban a Győr-Békéscsaba vonal szélesebb sávjában viharos lökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 3-11, a maximumhőmérséklet 14-20 fok között alakul. Szerdán a Dunától keletre jellemzően erősen felhős vagy borult idő várható, és főleg az ország keleti felén, harmadán több helyen is valószínű eső, zápor. A Dunántúlon nyugat felé haladva egyre kevesebb felhőre, egyre több napsütésre lehet számítani. A szél szinte országszerte megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 2-8 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúl kevésbé felhős, szélárnyékos vidékein fagypont alá is hűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet 10-17 fok között várható. Csütörtökön döntően napos időre lehet számítani, csapadék nélkül. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 2-8 fok között alakul, de a szélvédett, fagyzugos tájakon fagypont alá is hűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet 19-23 fok körül alakul. Pénteken sok lesz a napsütés. A leghidegebb órákban 2-10, napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton is napos idő várható, legfeljebb néhol fordulhat elő rövid zápor. A minimumhőmérséklet 4-11, a maximumhőmérséklet 22-27 fok között valószínű. Vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett helyenként már zápor, zivatar is kialakulhat. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 7-14, a legmagasabb hőmérséklet 23-28 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.