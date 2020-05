Kétszáz alá csökkent a napi halálozások száma Olaszországban

Boris Johnson a The Sun on Sunday bulvárlapnak adott interjújában elárulta, hogy "nem volt különösebben briliáns állapotban".

A súlyos járványhelyzet miatt manapság kevés oka van az üdvrivalgásra a brit lakosságnak, ám a hétvége üde momentuma volt, hogy az ifjú szülők, Boris Johnson és Carrie Symonds nevet adtak szerdán világra jött kisfiúknak. Az újszülött három keresztnevet is kapott: Wilfred Lawrie Nicholas. Közülük megható a Nicholas magyarázata: Nick Price és Nick Hart volt a St. Thomas' kórház két szakorvosa, akik áprilisi koronavírus-fertőzéséből kigyógyították a kormányfőt. Boris Johnson a The Sun on Sunday bulvárlapnak adott interjújában elárulta, hogy "nem volt különösebben briliáns állapotban" és tudta, hogy az orvosok felkészültek "egy Sztálin halála típusú forgatókönyvre". Most először tudatosítva, mennyire borotvaélen táncolt az élete, elárulta, "50-50 százalék volt a valószínűsége, hogy egy csövet kell lenyomni a torkába". A lap szerint "elcsukló hangon, könnyekkel küszködve" beszélt állapota hirtelen romlásáról. A lap politikai főszerkesztője, az interjút készítő David Wooding kommentárban jegyzi meg, mennyire megváltoztatták Johnsont az elmúlt hetek: "Boris 2.0 arca félelemről, kimerültségről és örömről, de leginkább megkönnyebbülésről tanúskodik és azt a benyomást kelti, mintha már nem keresné az állandó népszerűséget". Ijesztő perspektívát vázolt fel Sir Ian Diamond statisztikus, aki szerint a koronavírus brit halálos áldozatainak száma (a jelenlegi több mint 28 ezerről) meg fogja haladni a 30 ezret. A szakember a Covid-19-ben elhunytakon kívül ide sorolja azokat a daganatos vagy agyérkatasztrófán átesett betegeket, akiknek gyógykezelése háttérbe szorult a válság közepette. Grant Shapps közlekedési miniszter pedig kertelés nélkül a nézők szemébe vágta, hogy az élet a karantén feloldása után sem fog visszatérni a régi kerékvágásba, a februári állapotokhoz. A héten hozzák nyilvánosságra a vesztegzár fokozatos enyhítésére vonatkozó ütemtervet. Ebben meghatározó szerepe lesz egy ellenőrzési és nyomon követési telefonos applikációnak, melynek tesztelése a héten kezdődik meg az Isle of Wight szigeten. Az okostelefonok használóit ezzel riasztani lehet, ha közeli kapcsolatba kerültek egy koronavírus-fertőzöttel. Két befolyásos orvosi szervezet és több közéleti személyiség is megszólalt az egészséges hetvenesek karantén alóli felmentésének érdekében. A Brit Orvosi Társaság és a családi orvosok egyesülete közleményben emlékeztette Boris Johnsont, hogy a "diszkriminatív és elfogadhatatlan lenne" a lakosság bármely csoportjának kizárása az elszigetelés feloldásából. Korábban 1,8 millió "klinikailag sérülékeny személy", köztük makkegészséges hetvenesek kaptak figyelmeztetést, miszerint rájuk március 23-tól legalább 12 hétig, de akár a védőoltás bevezetéséig érvényes a karantén. Az orvosok szakszervezete kulcsfontosságúnak tartja a Covid-19 által különösen veszélyeztetettek, például a légzőszervi problémákkal küzdők védelmét, de ennek személyre szabottnak és nem csupán korra vonatkozónak kell lennie.