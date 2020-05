Május végéig lehet felhasználni a megmaradt rezsiutalványokat

A terminál területére csak egyedül és maszkban lehet belépni. A járvány miatt az idén tervezett 17 millió utassal szemben csak 10-11 millióra számítanak.

Növekszik a járatok száma a ferihegyi repülőtéren, hétfőn már 12 járat indul – mondta Valentinyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs vezetője a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában. A járvány előtt naponta 300-350 repülőgép szállt le és fel a repülőtéren, körülbelül 40-45 ezer utassal, ez áprilisban 2-5 járatra és 150-200 utasra csökkent. A hétfői járatok még alacsony kihasználtság mellett indulnak el, de a repülőtér működtetői bíznak az emelkedésben. A Budapest Airportnál a repülési feltételek változatlanok: az utasoktól azt kérik, hogy egyedül és maszkban lépjenek be a terminál területére, kézfertőtlenítőt biztosítanak a helyszínen. Kérik továbbá, hogy az online utasfelvételt és az önkiszolgáló poggyászfeladást használják. Az egymástól való helyes távolságot matricák jelzik a repülőtéren, és a terminálon is csak minden második széket lehet használni. A kommunikációs vezető emlékeztetett: a repülőtér nem zárt be az elmúlt hónapokban, viszont utasai 99 százalékát elvesztette; az előrejelzések szerint fokozatosan, de nagyon lassan áll majd vissza az utasszám a járvány előtti szintre. Tavaly 16,2 millió utas fordult meg a repülőtéren, az idén 17 millióra számítottak, de várhatóan csak 10-11 millió lesz. Valentinyi Katalin szerint a tavalyi utasszámot valószínűleg csak 2022-ben érhetik el.