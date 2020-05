Továbbra is vesztegzár alatt tartják az angyalföldi hajléktalanszállót, átfogó tesztelésre készülnek

A vidéki nagymamák örülhetnek, Müller Cecília szerint már látogathatják egymást a családok.

Optimizmussal beszélt a járványgörbe alakulásáról Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs hétfői sajtótájékoztatóján, ugyanis az adatok azt mutatják, hogy egy fertőzött statisztikailag egynél kevesebb embernek adja át a fertőzést, a fertőzöttek számának emelkedése is alig 1 százalék felett alakul. A tisztifőorvos szerint a gyógyultak arányának növekedése – hétfőre összesen 630-an voltak – is biztató. Gyógyultnak az tekinthető, aki a kórházi kezelés után negatív teszttel rendelkezik, illetve azok a fertőzöttek, akik az otthoni karantén 14. napját is letöltötték – utóbbiak esetében tehát nincs teszt.



Hétfőre az összes regisztrál fertőzött száma 37-tel emelkedett és elérte a 3035-öt. Az elhunytak száma 11 fővel emelkedett.



A tájékoztatón részletezték a korábbi lazítást jelentő intézkedéseket is, kiemelten az egészségügyi ellátás fokozatos újraindítását. A háziorvosi, a járóbeteg és fogászati ellátásban, illetve a rehabilitációs és transzplantációs kezelések esetében is újraindult a betegek ellátása, azonban továbbra is korlátozásokkal – hangsúlyozta Müller Cecília. A háziorvosokhoz – és más ellátástípusoknál – csak előre egyeztetett időpontban lehet érkezni, a rendelőkben legfeljebb négy beteg tartózkodhat, de megfelelő szervezéssel ez alatt tartanák az érintkezések számát. A tájékoztatás szerint amennyiben valaki lemarad a számára regisztrált időpontról, akkor nem szabad elmennie a rendelésre, hanem köteles új időpontot foglalni. Továbbra is azt kérik az orvosoktól és a betegektől, hogy amennyiben telefonon vagy online is megoldható, akkor csak úgy tartsák a kapcsolatot, például a különböző orvosi igazolások kiadásához továbbra sem szükséges találkoznia az orvosnak a beteggel. A szakorvosi ellátásban hasonlóan kell eljárni, a betegek az időpontfoglaláshoz kérhetik a háziorvosuk segítségét, de az ellátásról pontos tájékoztatást a szakellátó tud adni, őket kell keresnie a betegnek – például a járványhelyzet miatt elhalasztott előjegyzés pótlásáról. A korábbi tájékoztatás szerint negatív koronavírus-tesztre van szükség a halasztható orvosi ellátások igénybevételéhez.



Vidéken a családok újra találkozhatnak a nagyszülőkkel, de kerülni kell az érintést – reagált Müller újságírói kérdésre, és fokozott óvatosságot kért a családoktól, hogy tartsák a 1,5 méteres távolságot a nagyszülőktől. Kérdésre válaszul Müller Cecília megerősítette, hogy a Kamaraerdei úti idősek otthonában is emelkedett a fertőzöttek száma. Jelenleg 33 gondozott és 9 gondozó esetében igazolták tesztek a fertőzést. Az összes idősotthon tekintetében a tisztifőorvos azt mondta, eddig 79 idős hunyt el.



A barátok, ismerősök is összeülhetnek Pest megyén kívül, ahol újra kinyithatnak a teraszos vendéglátóhelyek – derült ki Kiss Róbert alezredes tájékoztatásából. A vonatkozó kormányrendelet ugyanis nem tér ki arra, hogy egy háztartásban élők látogathatják-e ezeket a helyeket, hanem asztaltársaságokat említ. A vendéglátóknak kell gondoskodniuk arról, hogy az asztalok között megfelelő távolságot tartsanak. Kiss Róbert kitért arra is, hogy több mint 4600 esetben intézkedtek a hatóságok a járványügyi helyzettel összefüggésben. 1319 bírságot szabtak ki a korlátozások megsértése miatt, illetve több mint ezer esetben büntetőfeljelentést is tettek. Összesen eddig 83 esetben indult eljárás rémhírterjesztés, 26 esetben közveszéllyel fenyegetés, 18 esetben egyéb járványügyi szabálysértés miatt. A tájékoztatón elhangzott, hogy változott az adatközlés módja a kormányzati járványügyi tájékoztatási honlapon. A jövőben külön közlik Budapest és Pest megye, illetve a vidék statisztikai adatait, valamint az összes fertőződésből az aktív fertőzöttek számát lehet majd követni.