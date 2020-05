Szabad szemmel – Novák Katalin szerint Tusk sajátos dackorszakban van

Nemzetközi sajtószemle, 2020. május 5.

Die Welt A Fidesz azt szeretné, ha Németországot egyedül az uniópártok irányítanák, tehát ha vége lenne a nagykoalíciónak. Ezt Novák Katalin közölte a lapnak adott interjúban. A magyar kormánypárt alelnöke esélyt lát arra, hogy a vírus a németeknél visszahelyezze korábbi pozíciójába az olyan kereszténydemokrata értékeket, mint a család, a nemzet és a biztonság. Viszont háttérbe szorulhat a multikulturalizmus, a bevándorlás, a globalizmus és a bürokrácia, ha a CDU-CSU meg tud szabadulni a zöldektől, a liberálisoktól és a szociáldemokratáktól. Ugyanakkor a beszélgetésből az is kiderült, hogy a CSU elnökével lehűlt a magyar párt viszonya. A politikus, aki egyben családügyi államtitkár, károsnak és szomorúnak tartja, hogy az Európai Parlament nemrégiben úgy foglalt állást: a magyar felhatalmazási törvény szembemegy a közösségi értékekkel. Úgy véli, hogy a határozat teljesen megalapozatlan, emellett gyengíti a Néppártot. Igaz, szerinte sokan úgy szavazták meg, hogy nem is ismerték, mit tartalmaz a jogszabály. Azon kívül ő is emlékeztet arra, hogy a Bizottság szerint a különleges jogkör nem jogellenes. Ebből viszont az következik, hogy képtelenség a Magyarország elleni kampány. Akik az EPP-ből mégis támogatták a strasbourgi javaslatot, azok felültek az álhíreknek. Hiszen szó sincs arról, hogy beszüntette volna munkáját az Országgyűlés. A szociáldemokrata német külügyi vezetés által hangoztatott erős bírálatot Novák arra vezeti vissza, hogy a miniszter és államtitkára inkább balliberális pártpolitikát folytatnak, és nem a kormány álláspontját jelenítik meg. Merthogy Magyarország számára magától értetődő a demokrácia és a jogállam. De nem szabad megengedni a teljesen alaptalan vádaskodást. Arra a kérdésre, hogy Orbán különleges jogosítványait miért nem korlátozták meghatározott időtartamra, a válasz az, hogy Európában a válság ürügyén sokan végre meg akarják büntetni a magyar vezetést, amiért az unortodox vonalra helyezkedett például a migráció ügyében. A riporter szembesítette az államtitkárt azzal, hogy a hatalom közeli Századvég Intézet közzétett egy listát azokról a főként újságírókról, de ellenzéki politikusokról is, akiknél szóba jöhet a börtön álhírek terjesztéséért. A felelet az, hogy egy sor hamis értesülést egyesek rosszindulatból terjesztenek, ez pedig gátolja a járvány elleni küzdelmet. Csak az ilyen esetekre vonatkozik a büntetés. Egyébként Novák nem hallott a névsorról. Az interjúalany arra vezette vissza az Orbánnak címzett kemény bírálatot az Európai Néppárt elnöke részéről, hogy Tusk és mások sajátos dackorszakban vannak. Ha nem kapják meg, amit akarnak, tombolnak. Tessék csak megnézni, mit művel a politikus a lengyel belpolitikában. New York Times/Reuters A lap arról ír, hogy gazdasági katasztrófa leselkedik a magyarországi romák jelentős részére, miután a kormány enyhít a zárlaton. A tudósítás a miskolci roma nyomornegyedben megszólaltat egy négygyerekes apát, aki napszámosként dolgozott és az elsők között került az utcára, amikor beütött a baj. Munkanélküli támogatásra nem számíthat, viszont nincs semmiféle megtakarítása. Egy romos házban lakik a családdal, vizet a közkútról szokott hozni. Jövedelme: nulla. A kormány által hozott mentőintézkedések az üzleti világot célozzák meg, nem foglalkoznak a legkiszolgáltatottabb emberek napi megélhetésével. Így azok most fokozott egészségügyi kockázatokkal is kénytelenek szembenézni, mondják aktivisták. Merthogy a lazításokkal a vírus immár könnyen átterjedhet a városokról a vidéki területekre, ahol sok roma él. Közülük 300 ezren gettókban. Ezek az emberek krónikusan betegek. Vagy alul- vagy túltápláltak, sokuknak már így is légzési gondjaik vannak. Nemigen tudnak távolságot tartani a többiektől. A körülmények nem olyanok. Márpedig robbanékony elegyet képez a rossz gazdasági helyzet és kórokozó. Először kölcsönkérnek, már ameddig kapnak. Majd rászorulnak a lopásra és betörésre. Ha a ragály elér olyan településeket, mint Miskolc, és alábbhagy a szolidaritás, akkor mindebből gyorsan rendőrségi probléma lesz, fejti ki aggályát az egyik jótékonysági szervezet képviselője. Révész Máriusz a kormány nevében azt állítja: helyes a stratégia, hogy a hatalom munkát akar adni és nem segélyeket. Az egyik aktivista ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy a nyomortelepeken a napi túlélés a tét. Elemzők rámutatnak, hogy Orbán fokozza a romaellenes retorikát és nem is veszít sokat politikailag, ha megfeledkezik erről a kisebbségről, amely amúgy is előítéletektől és hátrányos megkülönböztetéstől szenved. Krekó Péter arra emlékeztet, hogy a kormány csak akkor lép, ha úgy érzi, hogy veszély fenyegeti. A Political Capital igazgatója megjegyzi, hogy a kormány abból is hasznot húz, ha az emberek látják, hogy vita van a romák körül, mert mutathatja, hogy érvényt szerez a jogrendnek. És ez egyhamar nem is fog megváltozni – állapítja meg az elemző.

Guardian A szlovén miniszterelnök az orbáni utat követi, amikor támadja a sajtót és a migránsokat. Úgy tűnik, hogy politikai előnyt igyekszik kovácsolni a koronaválságból. Jansa, aki Trumphoz hasonlóan kemény üzeneteket szokott közzétenni a twitteren, a magyar vezető szoros szövetségese. Amióta öt héttel ezelőtt ismét hatalomra került, erejét javarészt a vírus megfékezése kötötte le. Ám az ellenfelek attól félnek, hogy magyar mentorát követi, amikor a maga javára akarja fordítani a bajt. Azon kívül támogatja majd Orbánt és a lengyel vezetést az EU-ban, miután mindkettő azon van, hogy az unió csak ne oktassa ki a tagállamokat demokráciából és jogállamból. Szlovénia jövőre soros elnök lesz a szervezetben. Jansa a kampány során az idegen- és iszlámellenességre, valamint a gyűlöletbeszédre épített – mutat rá a marobori egyetem egyik professzora. Akárcsak Orbánt, őt is azzal vádolják, hogy támogatja a kliensrendszert, továbbá a korrupciót, viszont mellette áll egy tévéhálózat, amelyet a magyar miniszterelnökhöz közel álló szereplők finanszíroznak. Egy grazi elemző azt mondja, hogy a politikus a Brüsszel- és migránsellenes retorikával sikeresen tartja távol magától az anyagi visszaélések gyanúját, ebben is magyar barátjára emlékeztet. Azon kívül neki is vastag bőr van a képén. Amióta visszaszerezte a hatalmat, a politikus különös hevességgel rontott neki egy tényfeltáró újságírónak, akit azóta rendőri védelem alá helyeztek, mert súlyos fenyegetéseket kapott. A Riporterek Határok Nélkül és más nemzetközi sajtószervezetek nyílt levélben szólították fel Jourovát, a Bizottság alelnökét, hogy hozza szóba a kérdést a szlovén kormánynál. Merthogy immár a sajtómunkás életét féltik, mivel a hatalom támogatói közellenségnek nyilvánították. Azóta a kapcsolatfelvétel meg is történt Brüsszel részéről, de a jelek szerint az intés lepereg Jansáról. Aggasztó jel továbbá, hogy a ljubljanai parlament legújabb döntése értelmében az civilek a jövőben nem működhetnek közre az infrastruktúra fejlesztések várható környezeti hatásainak felmérésében. Viszont az alighanem visszafogja a miniszterelnök kezét, hogy kénytelen koalícióban kormányozni. A már idézett maribori szakértő szerint nem kétséges, hogy a politikus elmenne ugyanaddig, mint Orbán, de szerencsére az ellenzék még erős, és lehet, hogy a hazai szövetségesei sem támogatják mindenben a politikust.

Die Welt Ünnepelnek az európai együttműködés ellenfelei, mert az egészségügyi szükségállapot meggyengíti az EU-t és annak intézményeit, és még a legfelsőbb szintű távkonferenciákon is nehéz kompromisszumra jutni, akár igen komoly kérdésekben. Az Európai Politikai Központ nevű elemző intézet egyik munkatársa szerint Orbán Viktor például kifejezetten profitálhat a mostani helyzetből, mert korábban is csak nehezen lehetett elképzelni, hogy a tagállamok közösen akarnának fellépni Magyarországgal szemben, jelenleg viszont teljesen kizárt egy ilyen határozat. Európa csak akkor működik, ha képviselői mindenhonnan összegyűlnek, személyesen tárgyalnak, megállapodnak. A távszavazással viszont alig-alig lehet fenntartani a döntésképességet, ami főként az Európai Tanácsra érvényes. A videokapcsolat miatt oda a megbeszélések bizalmas jellege, nehézkes megegyezésre jutni, nem lehet senkit sem bizalmasan félrevonni, hogy jobb belátásra bírják. A részvevők nem tudhatják, hogy a többieknél ki mindenki hallgatja még a beszélgetés, és hogy azt nem veszik-e fel. Ily módon viszont nemigen lehet dűlőre jutni a kényes témákban.