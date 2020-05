Belgiumban átlépte a nyolcezret a járványban elhunytak száma

A kabinet kedden nyilvánosságra hozta a karantén idején engedélyezendő orvosi beavatkozások listáját.

Az országos karantén érvényben marad a május 22-i lejárta után is Ukrajnában, de enyhíteni fognak egyes korlátozásokon – közölte Denisz Smihal ukrán miniszterelnök kedden, egy nappal az után, hogy a kabinet a szóban forgó határideig meghosszabbította a május 11-ig elrendelt karantént. Smihal egy rádiónak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adataira támaszkodva minden valószínűség szerint meghosszabbítják a karantént, de további szakaszos enyhítések lesznek, ha a helyzet ezt megengedi. A kabinet hétfőn jelentette be, hogy május 22-ig meghosszabbította a május 11-ig kihirdetett karantént. Közölte azt is, hogy könnyítenek a korlátozásokon, és keddtől engedélyezik egyes tervezett műtétek végrehajtását. Az UNIAN hírportál tájékoztatása szerint a kabinet kedden nyilvánosságra is hozta a karantén idején engedélyezendő orvosi beavatkozások listáját. Ezen a többi között az szerepel, hogy engedélyezik „az orvosi segítségnyújtást” azokban a megyékben, illetve Kijevben, ahol a Covid-19-ben szenvedő betegek ellátására előkészített betegágyak kevesebb mint fele foglalt. Engedélyezik az orvosi beavatkozást a terhesség és szülés idején fellépő veszélyeztetettség esetén, a daganatos betegeknél, illetve ha a műtét elhalasztása a betegek életét kockáztatná. A kormány kikötötte, hogy a kórházi segítségre vagy orvosi beavatkozásra váró betegeknek előtte kötelezően át kell esniük koronavírus-teszten. Az ukrán egészségügyi hatóságok kedd reggeli tájékoztatása szerint az országban egy nap leforgása alatt újabb 366 ember szervezetében mutatták ki a koronavírust, a fertőzöttek száma ezzel 12 697-re nőtt. Közülük 316 fertőzés halálos kimenetelű volt – 13 ember halt meg az elmúlt napon –, és 1875 ember meggyógyult. A fertőzöttek számát illetően javult a helyzet: előző napon 418 fős volt a növekmény, a halálos esetek számában pedig 15 fős. Ezekben az adatokban nem szerepelnek az Oroszország által annektált Krím és Szevasztopol, illetve a két kelet-ukrajnai szakadár terület, Donyeck és Luhanszk megye adatai. A mukachevo.net munkácsi hírportál azt írta kedden a megyei közegészségügyi központ adataira hivatkozva, hogy a Magyarországgal határos Kárpátalján az elmúlt egy napban 15 ember kapta el a vírust. Egészében eddig 546 fertőzöttet regisztráltak, közülük 142-en egészségügyi dolgozók és 23-an gyerekek. Eddig 12 fertőzött halt meg, és 65-en gyógyultak meg Kárpátalján.