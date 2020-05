Diplomata útlevéllel, a kormány segítségével jön haza az Emirátusokból Dzsudzsák

A válogatott focista csapatkapitány is, a külügy szerint ez elég indok a különleges jogokat biztosító útlevél használatához.

Több forrásból úgy értesült az Index , hogy a magyar válogatott futballista, Dzsudzsák Balázs a magyar állam segítségével hagyta el kedden az Egyesült Arab Emírségeket, hogy Magyarországra utazzon. Információink szerint a Dzsudzsákot szállító gépen hét másik magyar állampolgár is utazott. A Külgazdasági és Külügyminisztérium a lap kérdésére megerősítette, hogy Dzsudzsák Balázs hét másik magyar állampolgárral együtt utazik azon a mentesítő járaton, ami az esti órákban landol Magyarországon Az Emirátusokban a koronavírus-járvány miatt leállt a polgári légiforgalom, ezért csak az ehhez hasonló járatokkal lehet elhagyni az országot.

Dzsudzsák Balázs rendelkezik diplomata útlevéllel tekintve, hogy a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya

– válaszolta a minisztérium az újság kérdésére.A lap információi szerint több magyar sportolónak van hasonló okmánya, a futballista is korábban kapta meg a diplomata útlevelét. A minisztérium válaszában arra is kitért, hogy folyamatosan zajlik a külföldön rekedt magyarok hazahozatala. Eddig 9455 magyar állampolgárnak segített hazajutni a magyar állam, 672 magyar utazását pedig még szervezik. Jelenleg is úton van Észak – Amerikába egy járat, ami 121 embert hoz haza Miamiból, New Yorkból és Torontóból, valamint Izlandról. A 108-szoros válogatott Dzsudzsák 2016 óta játszik az Egyesült Arab Emirátusokban. Előbb az al-Vahda, majd pedig az Ittihad Kalba játékosa volt, télen került jelenlegi csapatához, az al-Ainhoz. Az Ittihad Kalba még az előtt küldte el Dzsudzsákot, hogy lejárt volna a szerződése. A klubelnök egy tévéműsorban azt mondta, hogy sem védekezésben, sem pedig támadásban nem képes már megfelelően teljesíteni a 33 éves magyar szélső. Az al-Ainnál nem így látják, mert nemrég jelezték, hogy szeretnék megtartani. Dzsudzsák csapata második helyen áll a márciusban félbeszakított bajnokságban.