Szabad szemmel: Abszurd, hogy fodrászhoz lehet menni, Orbánra meg nem lehet rádudálni

Kedd este világszerte 253 381 halálesetet és 1 184 145 gyógyultat tartottak nyilván a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.

A koronavírus-gyanús korai megbetegedések vizsgálatára szólította fel a világ országait kedden az Egészségügyi Világszervezet (WHO), miután előző nap kiderült, hogy Franciaországban egy férfi már december végén megfertőződött, közel egy hónappal az első bizonyított eset felismerése előtt. Christian Lindmeier, a szervezet szóvivője felszólította a világ országait, hogy ellenőrizzék azokat az ismeretlen eredetű tüdőgyulladásos eseteket, amelyeket a tavalyi év végén regisztráltak. Kedd este világszerte 3 628 824 fertőzöttet, 254 592 halálesetet és 1 184 499 gyógyultat tartottak nyilván a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint. A WHO nem látja megalapozottnak a koronavírus laboratóriumi eredetéről szóló washingtoni állításokat, és továbbra is azon az állásponton van, hogy a vírus a természetből származik. Michael Ryan, a szervezet vészhelyzeti igazgatója azt mondta, az Egyesült Államok egyelőre semmiféle bizonyítékkal nem szolgált eme állításokra, amelyeket így csupán feltételezéseknek lehet tekinteni. Scott Morrison ausztrál kormányfő szerint, akinek országa független vizsgálatot szorgalmazott Kínával szemben a koronavírussal kapcsolatos információk vélt elhallgatása miatt, kínai vadhúspiac lehetett a világjárványt okozó új típusú koronavírus legvalószínűbb forrása, de Morrison nem zárta ki Trump elméletét sem. Olaszországban ismét emelkedett a halottak száma egy nap alatt, 236-tal, és elérte a 29 315-öt, míg az aktív fertőzöttek száma 1513-mal 98 467-re csökkent. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 213 013-t. A május 4-i újraindulási időszak második napján Olaszországban emelkedett az utcán tartózkodók száma, és intenzívebb volt a városi járműközlekedés is. A kedden ismertetett legfrissebb adatok szerint Nagy-Britanniában egy nap alatt több halálos áldozata volt a járványnak, mint Olaszországban. A brit kormány kedd esti tájékoztatóján ugyanakkor elhangzott, hogy a Covid-19 járványhoz köthető nagy-britanniai halálesetek száma is hetek óta folyamatosan csökken. Dominic Raab külügyminiszter, aki a szokásos napi sajtótájékoztatót tartotta kedden a Downing Streeten, elmondta: az előző 24 órában 693-an haltak meg a koronavírus-járványban, így a nagy-britanniai halálos áldozatok száma 29 427-re nőtt. Spanyolországban az elmúlt 24 órában 185-en haltak meg a vírus okozta fertőzés következtében. A halálozás már harmadik napja nem emelkedett kétszáz fölé, a regisztrált fertőzöttek közül 25 613-an vesztették életüket keddig. Az új koronavírust eddig 219 329 esetben igazolták PCR-teszttel. A koronavírus-járvány egyik legfőbb franciaországi gócpontjának számító párizsi régióban március 1. és április 20. között 10 200-zal több haláleset történt, mint az előző év ugyanezen időszakában, amely 95 százalékos emelkedést jelez - közölte a francia statisztikai hivatal. A francia kórházak intenzív osztályain jelenleg fekvő betegek több mint 40 százalékát ugyanakkor még mindig a fővárosi régióban kezelik, 1550-en vannak lélegeztetőgépen Párizsban és környékén Covid-19 fertőzés miatt, miközben a járvány előtt csak 1200 lélegeztetőgép állt rendelkezésre az Ile-de-France régióban. A párizsi agglomeráció Európa legsűrűbben lakott elővárosi része a nemzeti és nemzetközi szinten is átjáróháznak számító régióban. A fertőzések első hullámának levonulásával nem ér véget a koronavírus-járvány, második és harmadik hullámmal is számolni kell Németországban a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) szerint. Lothar Wieler, az RKI elnöke kedden kiemelte, hogy "nagyon jó hírek" érkeztek a járványhelyzet németországi alakulásáról. A vírust 685 ember szervezetében mutatták ki az utóbbi 24 órában. Az előző héten még a 700-1600 közötti sávban volt a napi új igazolt fertőzések száma. A 163 860 igazolt fertőzött több mint 80 százaléka, 135 100 ember már legyőzte a kórokozót, a gyógyultak száma egy nap alatt 2300-zal emelkedett. A halálesetek száma 6 993. Belgiumban a helyi közegészségügyi szolgálat keddi adatai szerint 24 óra alatt 97-en hunytak el, így a halálos áldozatok száma átlépte a nyolcezret. A halálesetek 40 százaléka idősek otthonában történt. Hollandiában 87-en haltak meg a hét elején, Luxemburgban nincs újabb halálos áldozat. Elhagyta a kórházat a remdesivirrel kezelt első cseh beteg, egy 53 éves cseh férfi. Csehországban kedd reggelig 7841 személy betegedett meg, ezek fele már fel is gyógyult. A halálos áldozatok száma 252, az utóbbi napokban a fertőzöttek és az elhunytak száma csak lassan emelkedik. A kórházakban jelenleg 300 személyt kezelnek, akik közül mintegy 50 állapota mondható súlyosnak. Koronavírus-fertőzésben elhunyt Jevgenyij Mikrin, az űrrakétákat építő Energija vállalat főkonstruktőre. Oroszországban az elmúlt nap alatt 10 102-vel 155 370-re nőtt az igazolt fertőzések száma, ami 7 százalékos napi növekményt jelent. Az új esetek száma immár harmadik napja haladja meg a 10 ezret. A halálozások száma 95-tel 1451-re, a gyógyulásoké 1770-nel 19 865-re emelkedett. Törökországban lassul a járvány terjedése, enyhítik a korlátozó intézkedéseket. Indiában az elmúlt 24 óra alatt az egészségügyi minisztérium keddi bejelentése szerint 3900 új koronavírusos fertőzést és 195 halálos áldozatot jelentettek, ez az eddigi legmagasabb 24 órán belüli növekedés az országban. Nyugatra és délre tolódik a koronavírus-fertőzés Ázsiában: Szingapúrban, Pakisztánban és Indiában gyorsul a járvány, míg Kínában, Dél-Koreában és Japánban jelentősen lassul; a kontinensen a fertőzöttek hivatalos elérte a negyedmilliót.