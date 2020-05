„A Hold még mindig dübörög”

Az akár világszenzációnak is számító gyógyszer képes meggátolni a vírus okozta túlzott immunreakció következtében kialakuló citokinvihart és a nyomában kialakuló súlyos tüdőgyulladást.

Emberéletek százait, ezreit mentheti meg egy, a koronavírus elleni harcban forradalmian új megközelítést alkalmazó magyar találmány. Baranyi Lajos Amerikában élő magyar kutató elsőként a Magyar Nemzetnek számolt be a jó eséllyel világszenzációnak számító szabadalmáról, amely képes meggátolni a vírusfertőzés által kiváltott túlzott immunreakciót, az úgynevezett citokinvihart és a nyomában kialakuló súlyos tüdőgyulladást.

Míg az emberek 80-85 százaléka könnyedén, nagyobb részük tünetmentesen legyőzi a vírus okozta fertőzést, vannak, akik masszív kétoldali tüdőgyulladást kapnak, és ha túl is élik, maradandó tüdőkárosodást is szenvedhetnek. A légzési elégtelenség és/vagy a bakteriális felülfertőződés következtében kialakuló szeptikus sokk általános gyulladással jár, amit a gyulladásos fehérjék fokozott termelése, a citokinvihar kísér. Az önmagát gerjesztő, szinte visszafordíthatatlan folyamat nagyon súlyos károsodáshoz vagy halálhoz vezet, mert a szövetekben olyan sebek keletkeznek, amelyek megakadályozzák a normális működésüket. A szervezet tulajdonképpen elveszíti az irányítást az immunrendszer felett – mondta a biológus-immunológus professzor.

A kutatásának célja ezért a citokinviharnak a kontrollálása volt. A professzor már hosszú ideje foglalkozik a problémával, az utóbbi húsz évben szisztematikusan kereste a túlzott immunreakció gyenge pontjait. Beazonosítva ezeket sikerült olyan aktív peptideket, vagyis fehérjemolekulákat fejleszteni ellenük, amelyek lefojtják a túlaktiválódást, de nem toxikusak, nincs mérgező bomlástermékük sem, nem halmozódnak fel a szervezetben, pár óra alatt elbomlanak. Fontos tulajdonságuk még, hogy miután vírusfüggetlenek, nem tud kialakulni velük szemben rezisztencia.

Baranyi Lajos ezekből a hatóanyagokból egy kombinált terápiát fejlesztett ki, amelynek részleteit addig nem hozza nyilvánosságra, amíg a szabadalmi eljárás nem zárul le. A lényegéről annyit azonban elárult, hogy a hatóanyagok között a citokinvihart megakadályozó aktív fehérjemolekulák mellett egy, a sebgyógyulást serkentő és a tüdőkárosodást okozó fibrózist gátló anyag is van.

A kezelés egy öt napig tartó infúziós vagy bolus (nagy dózisú) injekciós terápia, ami a labor- és állatkísérletekben egyértelműen hatékonynak bizonyult. A magyar biológus-immunológus biztos abban, hogy az általa kidolgozott kombinált terápia hatékonyságát a klinikai vizsgálatok is igazolják majd. Ezeket viszont már szeretné Magyarországon végeztetni, ahogy a reménybeli gyógyszer előállítását, kiszerelését, csomagolását, értékesítését is. Egyeztetett Jakab Ferenccel, a magyarországi koronavírus-munkacsoport vezetőjével, és abban maradtak, felveszik a kapcsolatot a nemzetközi klinikai vizsgálatokat támogató nagy európai (páneurópai) nonprofit szervezet magyarországi központjával. A terápia iránt egyetemi kutatóhelyek és befektetési alapok is érdeklődnek az Egyesült Államokban.

Baranyi Lajostól a lapnak azt is elmondta, hogy a kombinált készítmény egy szintén általa kidolgozott eljárással rendkívül költséghatékonyan és könnyen előállítható, ezért egészen minimális alapanyagból nagyon nagy mennyiségű infúziót lehet gyártani. A gyorsan, nagy mennyiségben és olcsón előállítható kombinált infúziós terápia klinikai vizsgálata pedig akár már két héten belül megkezdődhetne. Mivel a citokinvihart előidéző túlzott immunreakció rengeteg más vírus- vagy baktériumfertőzés miatt is létrejöhet, a terápia azokban az esetekben, de például a súlyos sérüléseket követő sokkos állapotokban is életmentő lehet – tette hozzá a kutató.