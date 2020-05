Egy szegedi fénymásolószalonban gyártotta a hamis bankjegyeket egy férfi

Előtte testvérével veszekedett.

A Kecskeméti Járási Ügyészség garázdaság vétsége és más bűncselekmény miatt vádat emelt egy nagykőrösi testvérpár ellen, akik 2019. november 15-én este a kecskeméti autóbusz pályaudvaron összeverekedtek, majd egyikük befejelte egy autóbusz vezető oldali üvegét - írja az ügyészség . A vádirat szerint a két nagykőrösi férfi 2019. november 15-én este Kecskeméten az autóbusz pályaudvaron sétált a helyközi pályaudvar felé. Velük volt egyikük felesége is. Menet közben a testvérek szóváltásba keveredtek egymással, majd az idősebb testvér megütötte az öccse fejét. A fiatalabb vádlott az ütés miatt nem sérült meg. Ezután ahogy a pályaudvar felé gyalogoltak, egy helyi autóbusz vezetője átengedte őket az úttesten. Miután a vádlottak átértek az autóbusz előtt, a fiatalabb vádlott hirtelen visszafordult és nagy erővel befejelte az autóbusz vezető oldali üvegét, ami a fejelés miatt betört. Az esetről videófelvétel készült, amely az ügyészség honlapján látható. A testvérpár fiatalabb tagja ezzel a busztársaságnak több mint 360 ezer forint kárt okozott. A busztársaság kérte a szándékos rongálással okozott kár megtérítését. A szabadlábon védekező vádlottakat a járási ügyészség garázdaság vétségével vádolja, de a busz üvegét befejelő vádlottnak ezen kívül rongálás vétsége miatt is felelnie kell. Az ügyész az idősebb vádlottal szemben próbára bocsátás, míg a rongálást is elkövető másik testvérrel szemben pénzbüntetést indítványozott. A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.