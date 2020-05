Mélyponton a cégalapítások, a felszámolások és a végrehajtások

Idén 7 százalékos lehet a gazdasági visszaesés, ahogy a munkanélküliségi ráta is pont ekkorára nőhet.

Történelmi léptékű recesszió vár idén az Európai Unióra. A gazdasági növekedés átlagosan 7,5 százalékkal csökken, ami a tavaly ősszel publikált brüsszeli előrejelzéshez képest 9 százalékos visszaesés. Magyarországon idén 7 százalékos gazdasági visszaesést jósol az Európai Bizottság, míg tavaly ősszel 2,8 százalékos teljesítménybővülést prognosztizált. (Azaz a mintegy 50 ezer milliárd eurós GDP 3500 milliárd forinttal csökkenhet).



Az uniós testület szerdán közzétett tavaszi előrejelzése szerint 2020-ban hazánkban a beruházások 18,7 százalékkal esnek vissza, a munkanélküliségi ráta 7 százalékra emelkedik. A költségvetési hiány a GDP 5,2 százalékára, az államadósság 75 százalékára nő. (A kormány a tegnap kiadott konvergencia programjában idén 3 százalékos visszaeséssel számol és 3,8 százalékos hiánycélt jelölt meg.) Az Európai Bizottság 2020-2021-re szóló tavaszi prognózisa szerint a koronavírus-járványnak kivétel nélkül minden tagállamban súlyos gazdasági következményei lesznek, ha nem is egyforma mértékben. Valdis Dombrovskis gazdasági ügyekért felelős ügyvezető alelnök szerint egyelőre nehéz megbecsülni, hogy a pandémia valójában mekkora károkat okoz. Bár a globális gazdaságra gyakorolt közvetlen hatása sokkal komolyabb, mint a több mint egy évtizede kirobbant pénzügyi válságé, hosszabb távon sok függ a járvány terjedésétől és a gazdaság újjáélesztésére irányuló konkrét tagállami és közösségi lépésektől. Az Európai Bizottság szerint 2021 végéig nem is várható, hogy az EU gazdasága képes lesz kiküszöbölni az 2020-ban elszenvedett veszteségeket. Sem a beruházások, sem a munkaerőpiac nem kap erőre. Az állástalanok aránya a tavalyi 6,7 százalékról 9 százalékra nő, majd 2021-re 8 százalékra esik vissza. Brüsszel a fogyasztói árak jelentős esését valószínűsíti a kereslet visszaesése és az olajárak zuhanása miatt. Mindez oly mértékű lesz, hogy kompenzálja az ellátási lánc zavaraiból adódó árnövekedést. A prognózis szerint az Unióban 2020-ban 0,6, míg 2021-ben 1,3 százalékos infláció várható. A gazdasági kármentést szolgáló fiskális intézkedések és automatikus stabilizátorok bevetése következtében jelentősen nő a költségvetési hiány és az államadósság: a GDP 2019-ben mért 0,6 százalékáról 2020-ban a 8,5 százalékára emelkedik, majd 2021-re 3,5 százalékára esik vissza. Az államadósság a GDP tavalyi 79,4 százalékáról idén 95 százalékára emelkedik, és csak 92 százalékára csökken jövőre. Az Európai Bizottság tavaszi gazdasági előrejelzése a megszokottnál is bizonytalanabb képet fest a gazdaságról a koronavírus-járvány kiszámíthatatlansága miatt. Az uniós testület abból indult ki, hogy a tagállamok májustól fokozatosan feloldják a kijárási és egyéb korlátozásokat. Ha ez elmarad, és a pandémia elhúzódik, akkor a becsültnél is súlyosabb GDP visszaesés következik be Európa-szerte. Bizottsági vélemény szerint egy erőteljes és jól időzített közös uniós gazdaságélénkítő stratégia nélkül veszélybe kerül az egységes piac működése, és növekednek az országok közötti fejlettségi különbségek.