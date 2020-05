Johnson: Május végéig 200 ezerre kell növelni a koronavírus-szűrések napi számát

Az EU-nak az új világrendben égető szüksége lenne Amerikára, de ha Donald Trump marad az elnök, kevés az esély az összekapszkodásra.

Új világrendet hozhat a járvány utáni gazdasági válság, az győzhet, aki biztonságot kínál. A 2020 és 2022 közötti időszak szelektálni fog, kiderül, hogy az előző tíz év folyamataiból mi volt tartós, és mi csak átmeneti – idézi a hvg.hu Orbán Krisztián közgazdász, az Oriens ügyvezető partnerének előadását (a Hősök Tere Karantén Szalonban). A 2008-as válság után nem volt egy nagy domináns szereplő sem, az Egyesült Államok korábban betöltött, szinte egyeduralkodó szerepét betöltötte volna, „a globális seriff eltűnt”. Sok ország így is követte a normákat, de megjelent a potyautas – Magyarország, Kína, Lengyelország - és a troll - Oroszország. Ez 2018-ban némileg változni kezdett, „a seriff vissza-visszanézett a városba”. Az amerikai politikai elitnek ma már szinte teljes a konszenzusa abban, hogy Kínát meg kell állítani. Ezzel egy időben a techcégekkel szemben is egyre többen követelnek szigort, hogy az ottani lehetőségeket kihasználva ne áshassák alá a demokráciát – igaz, ebből egyelőre a szabad piacra hivatkozva nem lett szinte semmi. Ebben a helyzetben érkezett meg a koronavírus és a gazdasági válság a világba. Az erős üzenet, amire rezsimeket lehetett alapozni, az elmúlt években a hatékonyság volt. Ez most megváltozhat, a biztonság lehet az. Az államba vetett hit lehet a fontos – ebből a szempontból Oroszország nem áll jól, hiszen onnan még a saját polgárai közül is sokan menekülnének. A trollok és potyautasok tere sokkal kisebb lehet, mint eddig. A szakértő szerint várhatóan két világ lesz: egy Kína-központú és egy USA-központú. Az EU-nak eközben óriási szüksége volna az Egyesült Államok támogatására, de egy Kína ellen vívott gazdasági-technológiai háborúban az USA is sokkal gyengébb lenne az EU nélkül. A baj ebben az Orbán Krisztián szerint, hogy Trumpnak németfóbiája van. Ha Joe Biden lesz a következő amerikai elnök, az USA és az EU sokkal közelebb lehet egymáshoz, mint bármikor az elmúlt évtizedben, ha pedig Trumpot újraválasztják, akkor megjósolhatatlan, mennyire marad szoros a szövetség.