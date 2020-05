Tovább lazítják a korlátozásokat Németországban

Európán belül a szigetországban szedte legtöbb áldozatát a koronavírus.

Hosszú Covid-19 betegsége, majd kisfia, Wilfred múlt heti megszületése miatti összesen hathetes távollét után jókívánságok és meglepően szívélyes hangulat közepette tért vissza szerdán a nagyrészt virtuális parlament alsóházába Boris Johnson. Az ellenzék új vezérével, Sir Keir Starmerrel folytatott első pengeváltása során ígéretet tett arra, hogy a hónap végéig sikerül elérni a napi kétszázezer vírusteszt elvégzését. A tory vezető megemlékezett az NHS 107 és az idősotthonok 29 életét vesztett dolgozójáról. Ami a legfontosabb, megerősítette, hogy fontos adatok beérkezése miatt a csütörtöki határidő helyett vasárnap ismerteti a lakossággal a koronavírus elleni küzdelem harmadik, háromhetes szakaszában várható változásokat, majd a karantén várt könnyítéseiről hétfőn tájékoztatja a tisztelt Házat. Szerdai információk szerint érvényét fogja veszteni az „otthon maradás” üzenete. Hetek óta valószínűsítették, most sajnos hivatalossá vált, hogy az Egyesült Királyságban vesztették el a legtöbben az életüket a koronavírus következtében. Az Office for National Statistics frissen közzétett számai a kórházakban elhunytak mellett az otthonukban, idősek intézményeiben, hospice-okban „elesettek” adatait is tartalmazzák. Ezek értelmében a szigetországban már április 27-ig 32 313-an haltak meg a Covid-19 következtében, messze meghaladva Európa legsúlyosabban érintettnek számító nemzetét, Olaszországot, ahol a vírus áldozatainak száma a szerdai brit sajtóban közzétett adat értelmében 29 029-et tett ki. A valós számok még magasabbak lehetnek. A The Times napilap 55 700, a Financial Times több mint 50 ezer brit emberélet elvesztését írja a koronavírus rovására. A statisztikák alapján különösen tragikus a helyzet az idősotthonokban, ahol egy hét alatt több mint 2500-an haltak meg. Matt Hancock egészségügyi miniszter szerdai Sky Newsnak adott interjújában azonban óvatosságra intett a hangzatos adatokkal kapcsolatban. Emlékeztetett, hogy az Egyesült Királyság Európa legnagyobb országai közé tartozik. Természetes, hogy kisebb országokban alacsonyabb a halálozási ráta, Spanyolországban és Olaszországban ráadásul csak a kórházakban elhunytakat regisztrálják. A tárcavezető, ha indirekt formában is, elismerte, hogy a kormány követett el hibákat. Nem mérte fel a szociális intézményekben dúló járvány mértékét és mulasztások történtek a vírus tesztelése terén is. Hancock, aki maga is elkapta a vírust, bevallotta, helytelen volt még a legszűkebb családot is száműzni a halálos áldozatok temetéséről. Amikor néhány magányos búcsúztatás képével konfrontálódott, megváltoztatta a vonatkozó politikai döntést. Az egészségügyi minisztert saját bevallása szerint „sokkolta” Neil Ferguson professzor magatartása, akit a The Daily Telegraph napilap leplezett le és néhány órával később le is mondott kormánytanácsadói tisztségéről. Az Imperial College professzora áll a londoni Imperial College azon tudóscsoportjának élén, amely a Boris Johnson által március 23-án elrendelt országos vesztegzárhoz vezető, számítógépes modellezésen alapuló kutatásokat végezte el. A professzor nevéhez fűződött a lapunkban is többször idézett előrejelzés, mely szerint a szigetországban 250 ezer ember halt volna meg, ha a kormány nem rendelte volna el a karantént és a társadalmi távolságtartást. Az 51 éves tudós a kormány mellett működő Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) tudományos testület tagjaként gyakran lépett a nyilvánosság elé a Downing Street 10.-ben rendezett napi sajtótájékoztatókon, a társadalmi távolságtartás mellett érvelve. A Covid-19 megbetegedésen ugyancsak átesett professzor azonban vizet prédikált és bort ivott. Saját tanácsait sutba dobva, a szabályokat megszegve kétszer is fogadta lakásában 38 éves kedvesét, Antonia Staatst. A nyitott házasságban élő kétgyermekes anya hivatalosan nem kommentálta a történteket, de barátoknak elmondta, hogy cselekedetüket nem tekinti „képmutatónak”, mert szemében a két háztartás közös. A kardjába dőlt Ferguson professzor „súlyosan megbánta, amiért cserben hagyta az ítélőképessége”. Azzal védekezett, hogy tüneteinek megjelenését követő kéthetes önelszigetelés után immunisnak gondolta magát. „Ennek ellenére restelli, amiért aláásta a társadalmi távolságtartás folytatására vonatkozó világos üzenetet”.