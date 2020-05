WHO-főigazgató: Ismét szigorítások jöhetnek, ha a lazítás során nem járnak el körültekintően

A Nővérek Nemzetközi Tanácsa szerint már 260-nál is több nővér halt bele a fertőzés okozta betegségbe.

Világszerte legalább 90 ezer egészségügyi dolgozó kaphatta el eddig a koronavírust, de nem kizárt, hogy valójában ez a szám ennek kétszerese is lehet – figyelmeztetett szerdán a Nővérek Nemzetközi Tanácsa (ICN). A több mint 130, nővéreket tömörítő szervezetből álló szövetség adatai szerint a világon több mint 260 nővér halt bele a koronavírus-fertőzés okozta betegségbe. Az ICN egy hónappal ezelőtt még száz körüli halálesetről adott hírt. Howard Catton, az ICN vezetője elmondta,



valószínűleg 90 ezernél is magasabbra tehető a fertőzött egészségügyi dolgozók száma, mert nem állnak rendelkezésre adatok minden országból.

Ha abból indulunk ki, hogy világszerte 3,5 millió körül van a koronavírusos esetek száma, és a fertőzöttek 6 százaléka egészségügyi dolgozó, akkor jelenleg akár a 200 ezret is meghaladhatja a fertőzött egészségügyi dolgozók száma – fejtette ki Catton. Az ICN vezetője közleményében



botrányosnak nevezte, hogy a kormányok nem gyűjtik és teszik közzé az erre vonatkozó adatokat, és olyan benyomást keltenek, mintha „elfordítanák a fejüket” ettől a problémától.

A rendelkezésre álló adatok valószínűleg jelentősen alábecsülik a valós helyzetet, és ez veszélybe sodorja az egészségügyben dolgozó nővéreket és a betegeiket is. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is azt közölte, hogy 194 tagállama nem közöl átfogó adatokat a megfertőződött egészségügyi dolgozókról. Az ENSZ-szervezet legutóbb április 11-én adott közre becslést, amely szerint 22 ezer egészségügyi dolgozó lehetett akkor fertőzött.