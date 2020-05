Vidéken nyitnak a piacok és a vásárok, de eltérőek a korlátozások

Magyarország megyeszékhelyein, vidéki nagyvárosaiban a kijárási korlátozás feloldását követően ezen a héten újranyitnak a piacok és vásárok, parkok és más szabadtéri szabadidős helyszínek. A látogatókat, az országosan kötelező biztonsági előírásokon túl, egymástól eltérő szabályokkal várják.

Sopronban a piacon szerdától ismét minden árucikket lehet értékesíteni, rendes nyitvatartás mellett. A 65 év felettiek reggel kilenc óra és dél között továbbra is csak vásárolhatnak. Szombathelyen viszont a 65 év alattiak ismét létszámkorlátozás nélkül vásárolhatnak a szombathelyi piacon, az idősek viszont 8 és 10 óra között, és továbbra is csak százan tartózkodhatnak egyidejűleg a vásárcsarnok épületében. Nagykanizsán, az élelmiszerpiacon megszűnt a „látogatási idősáv”, vagyis mindenki korlátozás nélkül keresheti fel a piacot, és ismét lesz bolhapiac. Ugyanígy Miskolcon is megnyílik a hétvégén a használt és új termékeket árusító Zsarnai piac. A szombaton és vasárnap reggel 6 és 14 óra között nyitva tartó piac területén egyidejűleg legfeljebb ötszázan tartózkodhatnak. Balassagyarmaton pénteken nyitják meg a városháza előtti helyi termelői piacot. A városi piac 65 év felettiek részére fenntartott idősávjáról a városlakók szavazhatnak, az időkorlát május 11-től lép életbe. Változott az idősáv Szegeden: a Mars téri piacon hétfőtől a 65 év felettiek ezentúl 10 és 12 óra között vásárolhatnak.



Óvintézkedések a szabadban is

Makón szombaton nyit a Maros-parti Kalandparton a strand és a központi büfé, a szabadtéri játékok azonban még nem használhatók. Újra várja a vendégeket a Lombkorona sétány is, de a látogatóknak több járványügyi óvintézkedést be kell tartaniuk, így kötelező a szájmaszk viselése és a bejáratnál elhelyezett fertőtlenítő használata. Hódmezővásárhelyen a kedden megnyitott Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszodában "idősávokat" jelöltek ki: a 65 év felettiek 9 és 12 óra között használhatják a kültéri medencéket, a fiatalabbak ezt megelőzően és délután úszhatnak. Szentesen a sport- és üdülőközpont 25 méteres kültéri medencéjét szerdától használhatják az úszók, ám a termálvizes medencékben még nem lesz víz. Szombathelyen szerdán megnyíltak a rekreációs övezetek - Csónakázó-tó, sportliget, emlékmű - közelében lévő parkolók, ezután az autóval érkezők is látogathatják ezeket a helyszíneket. Pénteken megnyitják a játszótereket is, ahol tájékoztató táblákon ismertetik a járvány idején is biztonságos használatukat. Siófok fokozatosan nyitja meg óvodáit és bölcsődéjét, egyelőre zárva maradnak a közterületi játszóterek, a könyvtár, és a város kulturális központja. Hétvégére ismét lezárják a város part menti Rózsakertjét a turisták elől. Sopronban a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. fertőtlenítette a soproni parkerdőben az összes szabadtéri játszóterét és a kilátókat, így ismét látogathatók. A Károly-kilátó és a Kőhalmy Vadászati Múzeum azonban továbbra is zárva marad. Hévizen Szombattól újra látogatható tófürdő, de egyelőre csak a szabadtéri részleg nyit ki. A székesfehérvári központtal működő VADEX Mezőföldi Zrt. péntektől újra megnyitja Fejér megyei szabadtéri közjóléti létesítményeit, vadasparkját és kilátóit: ismét látogatható lesz a Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark, a Bence-hegyi kilátó, a Gaja-völgyi Tájcentrum a Károlyi-kilátóval együtt, valamint a Soponyai Ökoturisztikai Központ.