Gulyás Gergely szoftkommunistázta Karácsonyt és a sajtóra kente, hogy a kormány szűkíti a nyilvánosságot

Az MSZP, a DK, a Jobbik, az LMP, a Párbeszéd, illetve a független Szél Bernadett és Hadházy Ákos az Alkotmánybírósághoz fordul. Többek között azért, hogy végül az állam nehogy emberek tulajdonát is államosítsa.

"A Kormány a koronavírus-járvány kezelése érdekében számtalan forrást vont el a helyi önkormányzatoktól: elvette a gépjárműadó törvény szerint járó részét, elvette a parkolási díjakat, és van olyan település, ahol a cégek által fizetett helyi adókat is elvette. Ezekkel a döntéseivel a Kormány veszélybe sodorta a települési feladatok ellátását, így a közterek és parkok karbantartását, a bölcsődék vagy éppen az idősotthonok üzemeltetését" - ebben egyetért MSZP, a DK, a Jobbik, az LMP, a Párbeszéd, illetve a független Szél Bernadett és Hadházy Ákos is. Így az ellenzék szerint olyan helyzet alakult ki, amit egyedül az Alkotmánybíróság képes kezelni, rászorítva a kormányt, hogy vessen véget az önkormányzatok kisemmizésének. (A Momentum azért nem szerepel a listán, mert a jelenlegi szabályozás szerint az Alkotmánybírósághoz csak parlamenti formációk/képviselők folyamodhatnak.) A pártok és a független képviselők azt szeretnék, ha a taláros testület Alaptörvény-ellenesnek minősítené a gépjárműadó megvonását (és megsemmisítené az erről szóló rendeletet). Továbbá az ellenzék azt várja a grémiumtól, hogy olyan precedenst teremtsen, ami világosan üzen a kormánynak: veszélyhelyzetben sem tehet meg mindent. Ráadásul az önkormányzatok megsarcolásával a kormány csak tovább mélyíti a veszélyhelyzetet, hiszen a települések feladatai egyébként is nagyban bővültek - például a karanténba került betegek ellátását a helyhatóságok feladatává tette a kabinet. De sok helyen a kormány mulasztása miatt számos olyan feladatot is az önkormányzatoknak kell elvégezniük, amely egyébként nem az ő dolguk lenne. De mit tehetnének, ha a kabinet nem hajlandó szájmaszkot, kézfertőtlenítőt osztani az embereknek, vagy szűréseket szervezni az idősotthonokban. Azaz kormány pénzelvonása akadályozza a koronavírus elleni hatékony védekezést. Az Alkotmánybíróságnak világossá kell tennie, hogy a kormány a felhatalmazási törvényre hivatkozva nem tehet meg mindent, nem kapott felhatalmazást arra, hogy csődbe juttassa a települési önkormányzatokat, magyarázta az ellenzéki fellépést Tóth Bertalan. Az MSZP elnöke szerint amit a kabinet csinál, az egyértelműen jogsértő, hiszen a helyi önkormányzatok létének és működésének biztosítása egyrészt a nemzetközi jogból fakadó kötelezettség, másrészt a magyar jog is ismer ehhez kapcsolódó kötelezettségeket. Az Alkotmánybíróság több határozatot is hozott, miszerint az állam köteles segíteni a helyi önkormányzatok és biztosítani a működéséhez szükséges forrásokat, a központi költségvetés által átengedett források pedig az önkormányzat tulajdonát képzik és az alkotmányos tulajdonvédelem alatt állnak. A gépjárműadó önkormányzatoknak járó része olyan, mint bármelyik ember által a bankszámlán tárolt pénz. Ezt az Alkotmánybíróság számtalan határozata megerősítette még 2010 után is. És ennél a hasonlatnál érdemes megemlíteni egy sokkal komolyabb veszélyt, figyelmeztetett Tóth Bertalan.

Amennyiben az Alkotmánybíróság elutasítja az ellenzék érveit, és nem törődik az önkormányzatok tulajdonjogának sérelmével, az nem csak az önkormányzatok vagyonának állami elvonására ad lehetőséget, állítja az MSZP elnöke, hanem arra is, hogy bármelyik magyar cég vagy akár magánszemély teljes vagyonát mindenféle ellenszolgáltatás nélkül elvonják a gazdaság stabilitására hivatkozva.