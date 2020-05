Ki fogja fizetni a koronavírustesztet?

Nincs egyetértés a klubok és a Magyar Labdarúgó-szövetség között abban a kérdésben, hogy kinek kell finanszírozni a csapatok tagjainak rendszeres vizsgálatát.

Május 23-án a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőinek első mérkőzéseivel és az FTC Debrecen ellen még őszről elhalasztott bajnoki mérkőzésével folytatódik a honi futballidény. Minden találkozót zárt kapuk mögött kell rendezni, a csapatoknak a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnökségének május 4-iki határozata szerint a felkészülési időszakban hetente kétszer kötelező tesztelni mindenkit, aki a csapathoz tartozik. A vizsgálatok között nem telhet el több idő 96 óránál, azaz négy napnál. Kötelező minden klubnál oktatást tartani a játékosok, szakmai stáb részére a járványügyi előírásokból és a fertőzés elleni védekezés szabályaiból. A csapatoknak legkésőbb május 9-től a bajnokság befejezéséig egészségügyi végzettséggel rendelkező járványügyi felelőst kell foglalkoztatniuk. Az MLSZ elnökségének határozata szerint ennek a szakembernek a feladata az egyesületi szabályok összeállítása, az előírt oktatás megszervezése, az előírások betartatása és ellenőrzése, az esetleges fertőzések regisztrálása, a kapcsolattartás a hatóságokkal, a szövetség járványügyi felelősével, és a többi klub járványügyi felelősével.

A kluboknak le kell adniuk azoknak a névsorát az MLSZ-hez, akiket folyamatosan tesztelnek és a vizsgálatok eredményeiről is informálni kell a szövetséget. Ezen kívül személyekre lebontva nyilván kell tartani, hogy a teszteltek melyik nap, kikkel érintkeztek, kikkel tartózkodtak tizenöt percnél tovább egy légtérben. Pozitív lelet esetén ezeket az embereket is meg kell vizsgálni.

A mérkőzések előtt 24-36 órával mindenkit meg kell vizsgálni, a meccseken csak negatív lelettel rendelkezők vehetnek részt, ez a szabály vonatkozik a helyszínről tudósító újságírókra is. Esetükben a vizsgálat elvégzése nem a klubok feladata. Az elnökség a klubok részére a lefújás után online sajtótájékoztatók szervezését javasolja, szintén a fertőzések elkerülése érdekében. A koronavírusteszttel kapcsolatos plusz feladatok jelentős - milliós nagyságrendű - költséget is jelentenek.

Lapunk úgy tudja, nincs egyetértés az MLSZ és az összes klub között abban a kérdésben, hogy kit terhel a fizetési kötelezettség? A szövetség szerint az egyesületeknek kell állni ezeket a számlákat. Vannak klubok, melyek úgy gondolják, hogy az MLSZ kötelessége biztosítani az anyagi forrást a tesztek elvégzéséhez és az ezekkel járó adminisztrációs plusz feladatokhoz.

Valós piaci viszonyok között érthető lenne egy ilyen vita, a magyar sportban és ezen belül a labdarúgásban viszont ezek nem léteznek. Sportközgaszdászok szerint a sportág bevételeinek minimum a kétharmadát állami források, tehát a lakosság adóforintjai biztosítják. A költségeket a magyar emberek állják, ezek után az már részletkérdés, hogy a csapatok vagy az MLSZ bankszámlájáról megy el az utalás.

Öt csere, nincs fairplay zászló és kísérő gyerekek

A zárt kapus találkozók lebonyolításának feltételeit is nagyon részletesen meghatározta az MLSZ. A meccseken csapatonként öt-öt alkalommal lehet cserélni, de legfeljebb három időpontban. Minden félidőben kötelező a játékrész közepén ivószünetet tartani. A fertőzések elkerülése érdekében nem kísérik ki gyerekek a csapatokat a pályára, nem hozzák be a mérkőzés előtt a sárga fairplay zászlót, nem lesz a játékrészek elején extra kezdőrúgás. A mérkőzések előtt és után sem lesznek kézfogások, a szövetség arra kéri a meccsek résztvevőit, hogy törekedjenek arra, minél kevesebbet érintkezzenek egymással a pályán kívül is.