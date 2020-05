Koronavírus: Oroszország már az ötödik legfertőzöttebb országnak számít

A probléma az, hogy a járvány miatt egyes országokban nem sikerült elegendő aláírást gyűjteni.

Csütörtök hajnalban már 820 ezernél tart a Székely Nemzeti Tanács által indított európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének hivatalos számlálója, az SZNT elnöke pedig azt mondta, 220 ezer papíron összegyűjtött aláírás a kezükben van, és sok helyről még ez után fog befutni hozzájuk a papír, azaz megvan a szükséges egymillió aláírás. De lehet, hogy még sincs, írja a hvg.hu . Emlékeztetőül: él egy kezdeményezés, aminek a célja az, hogy Európa őshonos nemzeti közösségei – köztük a határon túli magyarok – megőrizhessék nemzeti identitásukat szülőföldjükön, és ehhez az Európai Uniótól is forrásokat kaphassanak. Ahhoz, hogy az Európai Parlament tárgyalja a kezdeményezést, egymillió aláírást kell összegyűjteni egy év alatt, a határidő ma jár le. A probléma az, hogy a formai feltételek szerint az aláírásoknak legalább hét országból érkezniük, egész pontosan hét uniós tagállamban kell az aláírók számának elérnie az ország európai parlamenti képviselői számának 750-szeresét. Ez nem megugorhatatlan szint, általában néhány ezer vagy kevéssel tízezer feletti a küszöb. De az aláírások szinte kizárólag Magyarországról, Romániából és Szlovákiából érkeztek, vagyis még négy országban van szükség elég aláíróra. A szervezők úgy számoltak, hogy az ottani magyar kisebbség miatt Szlovéniából és Horvátországból számíthatnak sok aláírásra – ehhez képest Szlovéniában 6000 helyett 143, Horvátországban 8250-ből 310 aláírás gyűlt össze. Bíztak a spanyolországi baszk kisebbség támogatásában is, de a szükséges 40 500 aláírásból csak 991 gyűlt össze csütörtök hajnalig. Svédország segítségében is reménykedtek, az ottani magyarok miatt, de 15 ezerből alig 3 ezer aláírás lett meg. Izsák Balázs SZNT-elnök azt nyilatkozta a hirado.hu-nak: azt kérik az Európai Bizottságtól, hogy tolják ki a határidőt, mert a járvány miatt sok országban nem tudnak aláírást gyűjteni. A testület jelezte, hogy a probléma nem egyedi, mérlegelik a határidő eltolását.