Újra látogatható lesz hétvégén a Margitsziget

Nem zárják le a Margitszigetet, nyitva lesz a Hajógyári-sziget és a Városliget is, a Normafánál viszont maradnak a korlátozások - értesült az Index.

A portál úgy tudja, nem lesz QR-kódos létszámkorlátozás sem, amit korábban tervezett a nyitás idejére a főváros, nehogy túlzsúfolt legyen a sziget. Lesznek azonban bizonyos feltételek, amiket a látogatóknak be kell tartaniuk, és ezt ellenőrizni is fogják a helyszínen. A Városháza sajtóirodája nem cáfolta az értesülésülést, pontos tájékoztatást azonban későbbre ígértek.

A Hajógyári-sziget nyitva lesz - közöltea lappal Kiss László óbudai polgármester, de ha erre a hétvégére is megkapják a szigorítási jogkört a kormánytól, akkor indokoltnak tartja, hogy a Római-part korlátozása megmaradjon. A Városliget is nyitva lesz, tájékoztatott Horváth Csaba zuglói polgármester, de hozzátette: továbbra is kérik, hogy mindenki tartsa be a járványügyi előírásokat: magyarul, egészségügyi sétát lehet tenni, de piknik, csoportos sport továbbra sincs. Horváth közölte, elkezdtek dolgozni azon, hogy nyithassák a közparkokat-játszótereket is, de erre várhatóan csak a jövő héten kerülhet sor, addig kidolgozzák az ellenőrzés lehetőségeit. Ilyen például, hogy adott területek túlzsúfoltságát önkéntesek, például választott játszótér-bizalmik akadályozhassák meg. A Normafánál ezen a hétvégén még nem változnak a jelenleg érvényben lévő rendelkezések.