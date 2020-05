Kibertámadás érte a Stadlert - az elkövetők "nagy mennyiségű" pénzt követelnek

Nyárra halasztották az elnökválasztást, amelyet majd postai úton rendeznek meg. Akkor is Andrzej Duda lesz az esélyes.

Csütörtökön helyreállt a rend Lengyelországban. A kormányzó jobboldali-nacionalista koalíció egyik kisebb, Egyetértés nevű pártját vezető Jaroslaw Gowin feladta az ellenállást, s elfogadta az idén megtartandó levélszavazásos elnökválasztást. Cserébe pártjával kapott némi engedményt Jaroslaw Kaczynskitől, mert a választás csak nyáron lesz és az eddigi szabályokat valamelyest korrigálják. A hetek óta tartó szappanopera onnan indult, hogy a kormányzó jobboldali-nacionalista Jog és Igazságosság (PiS) párt május 10-én rendezett volna elnökválasztást. Ámde közbejött a világjárvány, az ellenzék egészségügyi vészhelyzet kihirdetését és a választás elhalasztását követelte. A PiS elnöke, Jaroslaw Kaczynski viszont minél előbb le akarta tudni a szavazást. Úgy számolt, hogy most hivatalban lévő jelöltjének, Andrzej Dudának elsöprő esélye van, hiszen népszerűsége növekszik, az állami médiában ő a járványt legyűrő hős, miközben az ellenzékiek „home office-ban", otthonról kampányolnak, azaz sehogy. A járványhelyzet súlyosbodásával átverték a parlamenten a postai úton való szavazást, amelyhez a bajor helyhatósági választástól vették a mintát. A voksolás azonban még így is túl sok embert tett volna ki a fertőzésnek és az ellenőrzés is minimális lett volna. Ezzel szegült szembe Jaroslaw Gowin, az Egyetértés párt vezére. Azt javasolta, hogy alkotmánymódosítás útján két évvel hosszabbítsák meg Andrzej Duda mandátumát. Ötletére senki nem volt vevő, mire Gowin lemondott miniszteri és miniszterelnök-helyettesi posztjáról. Egy pillanatig úgy tűnt, még az is előfordulhat, hogy a mérsékeltebb jobboldaliak az ellenzékkel szavaznak és megbukik a kormány. Végül szerda este a két Jaroslaw alkut kötött, s másnap a szejm többsége visszautasította az ellenzéki többségű szenátusnak a borítékos elnökválasztásra vonatkozó vétóját. Gowin és Kaczynski megállapodása értelmében nem lesz májusban elnökválasztás. Viszont a parlament elnöke új választást ír ki, amelyet júliusban, vagy augusztus elején rendezhetnek – mégiscsak postai úton. Gowin cserébe azt kapta, hogy a tegnap elfogadott törvényt a szejm több érzékeny ponton módosítja. Így a szavazólapokat tartalmazó borítékokat ajánlott küldeményként kezelik, s az állami választási bizottság is visszakapja funkcióit. A lengyel kormányzat nem túl ügyesen kezeli a járványhelyzetet, de a kormányszócsővé silányított állami média jó esélyt adott a színpadon egyedül forgolódó Andrzej Dudának. Ezt akarta a PiS vezére mindenáron, minél hamarabb kihasználni. Ráadásul a megosztott ellenzék eddig képtelen volt valódi ellenjelöltet állítani. Egyedüli ellensúlyként a független média maradt, hiszen a járvány megbénította a civil társadalom akcióit, korábban hatásos utcai demonstrációit is. A kormánykoalíció megroppant egysége az alkuval egyelőre helyreállt. Kaczynski most nyilván szorosabbra fogja a gyeplőt és felgyorsítja az igazságügyi rendszer jobboldali megszállását. Hamarosan új elnököt választ a legfelsőbb bíróság, amely eddig független jogi fórumnak számított. Duda azonban már odarakott ideiglenes elnöknek egy könnyen mozgatható jogászt, aki tüstént meg is kezdte a tisztogatást. Az állami televízió korábban eltávolított szélsőséges elnöke, Jacek Kurski is visszatérhet posztjára, mert Kaczynski benne bízik. Ahogy a térség más hibrid rezsimjeiben is, a vezérelvű pártok Lengyelországban is vakon követik az utasításokat, márpedig a politikai hatalom megtartása a polgárok életénél is fontosabb .