Trump egykori szövetségesként viszonozná a Putyintól korábban kapott orvosi berendezéseket

Telefonos megállapodás: Moszkva és Washington erősíteni fogja a koordinációt koronavírus-járvány elleni küzdelemben.

Felajánlotta orvosi berendezések Oroszországba küldését a Covid-19-járvány elleni küzdelemhez Donald Trump amerikai elnök orosz hivatali kollégájának, Vlagyimir Putyinnak. A két vezető csütörtökön beszélt egymással telefonon, amelyről a Kreml sajtóosztálya adott ki tájékoztatást. – Felköszöntötték egymást „a fasizmus elleni győzelem 75. évfordulója alkalmából, és megállapodtak abban, hogy Moszkva és Washington erősíteni fogja a koordinációt a Covid-19-pandémia elleni küzdelemben” – írta az orosz elnöki hivatal. Putyin és Trump történelmi jelentőségűként beszélt arról is, hogy a második világháborúban a két nép szövetségesként harcolt és közös ellenséget győzött le. Ezentúl szintén közösen lépnének fel korunk problémáival, a terrorizmussal, a járványokkal szemben, és működnének együtt a regionális konfliktusok rendezésében. Korábban egyébként Oroszország küldött személyes egészségügyi védelmi eszközöket és orvosi berendezéseket az Egyesült Államokba egy hasonló Putyin-Trump-telefonbeszélgetést követően. Az elnökök most megvitatták az olajpiaci helyzetet is, kiemelve az új OPEC-megállapodás időszerűségét. Ez utóbbi szerintük nagyban köszönhető az orosz és az amerikai elnök együttműködésének, a megállapodás máris hatást gyakorolt az olajárak stabilizálására.