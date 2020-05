Szabad szemmel: a régió most éli át a legsúlyosabb válságot a 2008-as pénzügyi összeomlás óta

Az Egészségügyi Világszervezet már április végén figyelmeztetett a koronavírus-igazolásban rejlő veszélyekre.

Még csak sejtéseink lehetnek arról, hogyan lehet majd utazni a világban a koronavírus-járvány elmúltával. Az azonban már most biztos: olyan dolgok is a mindennapok részeivé válhatnak, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna. Az európai turizmus illetékesei például továbbra is napirenden tartják azt a javaslatot, amelynek értelmében az Európai Unióban csak azok utazhatnának korlátozások nélkül, akik az útlevelük mellett egy igazolást is felmutatnak. Ez a dokumentum pedig arról tanúskodna, hogy az illető már túlesett a fertőzésen és immunis a vírusra. Ez az elképzelés azonban számos kérdést vet fel. Mi történik, ha a turista az igazolás kiállítása után mégis megfertőződik? Ráadásul egyelőre még a tudósok sem tudják a választ, hogy az, aki már átesett a fertőzésen, mennyi ideig őrzi meg immunitását. Az Egészségügyi Világszervezet már április végén figyelmeztetett a koronavírus-igazolásban rejlő veszélyekre. A WHO utalt arra, azt sem tudhatjuk teljes bizonyossággal, hogy a vérben keletkezett antitestek valóban megóvnak-e a vírustól. A másik gond az, hogy több olyan gyorsteszt került forgalomba, melyekről kiderült, teljesen megbízhatatlanok és csak harminc százalékban mutatnak helyes eredményt. Felmerülhet az a kérdés is, hogy nem sért-e uniós alapjogot a tesztekre alapozott utazási korlátozás? Azok az országok, amelyek jelentős bevételre tesznek szert a turizmusból, ha korlátozottabb mértékben is, de igyekeznek mielőbb újraindítani az ágazatot, hogy újra lehetővé váljon az utazás legalább az uniós polgárok számára. Az elsők között említhetnénk az Európai Unió soros elnökségét betöltő Horvátországot, ahol a GDP negyedét adja a turizmus. Gari Cappelli turisztikai miniszter egy április végén rendezett informális videokonferencia során el is ismerte, hogy felvetődött a „Covid-útlevél” bevezetésének lehetősége is, amely az egész EU-ra érvényes lenne. Részleteket azonban nem árult el. Görögország egy lépéssel már az uniós partnerek előtt jár. Athén már be is jelentette, hogy csak azokat a turistákat engedi be az országba, akik bizonyítani tudják, hogy nem fertőzöttek. Németország nem támogatná a „Covid-útlevél” bevezetését. Berlin azonban attól tart, hogy az Európai Bizottság egyes tagállamok nyomására mégis lehetővé teszi ezt.