Már csak egy Diana-film hiányzott a királyi családnak

Bizonytalanságban működnek a független színházak, jelentősen sújtotta őket a tao megszüntetése. Végre kiosztották az idei működési támogatást, de most először külön választották a Budapestre és a vidékre bejegyzett társulatokat.

Tavaly decemberben a színházi tüntetés egyik célja az volt, hogy szót emeljenek a független színházakért. Felmerült ugyanis, hogy az előadóművészeti-törvény módosítása miatt veszélybe kerülhet az említett teátrumok minisztériumi működési támogatása, amelynek megszűnése ellehetetlenítette volna ezeket a műhelyeket. Néhány napja azonban megjelent a támogatottak listája, vagyis elbírálták a működési pályázatokat. Alapvető újdonság, hogy ezúttal két kuratórium tett javaslatot az államtitkárságnak. Külön választották a budapesti és vidéki székhellyel rendelkező pályázókat. Ennek politikai okai lehetnek, hiszen a főváros és az állam alkujának része lett a függetlenek sorsa, a két fél színházi megállapodásában szerepelt, hogy a „budapesti” kuratórium tagjait Karácsony Gergely főpolgármester kéri fel, a másik grémiumot pedig később a minisztérium állította össze. Így az előbbibe Fuchs Lívia tánckritikus, Hajós Zsuzsanna színész, drámatanár, Herboly Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója, Imely Zoltán és Kenesei Edina kulturális menedzserek kerültek be. Többen valóban jól ismerik a független színházi szférát. Egy ideje az a gyakorlat, hogy a független színház mellett a zenei és tánc pályázatok is ide tartoznak. Úgy tudjuk, hogy a kuratórium javaslatait a minisztérium nem bírálta felül. A tavalyi támogatással megegyező, huszonnyolcmillió forintos összeghez jutott például Pintér Béla és Társulata. Van azonban olyan műhely, például a Balázs Zoltán által vezetett Maladype hét millióval kevesebbet kapott, mint tavaly. Balázs Zoltán ezt nyilvános közleményben nehezményezte, megfogalmazva, hogy nem érti miért éppen a független színházi szféra képviselői hozzák őt nehéz helyzetbe, ugyanakkor kérte a támogatók segítségét, mentsék meg csapatát. Vannak olyanok is, akik egy fillért sem kaptak - köztük a Hatszín Teátrum, a Mozsár Műhely és a Spirit Színház. Ők még nehezebb helyzetbe kerültek, elesve mindenféle bevételtől, mert a járvány miatt egyelőre hónapok óta egyetlen színház sem játszik.

A másik, „vidéki” kuratórium tagjai: Bán Teodóra, a Szabad Tér Színház volt, a Margitszigeti Szabadtéri Színpad jelenlegi vezetője - akinek kinevezése körül február végén alakult ki konfliktus a fővárost vezető koalícióban - Dósa Zsuzsanna, a szarvasi Cervinus Teatrum művészeti igazgatója, Kiss János koreográfus Somogyi-Tóth Dániel karmester és Zalán János, a Magyar Színház igazgatója. Furcsaság, hogy ebben a körben kellett pályázniuk azoknak, akiknek a cégük, egyesületük vidékre van bejelentve, de Budapesten szolgáltatnak. Ilyen például a budapesti Jurányit működtető Székesfehérvárra bejegyzett FÜGE, vagy a Szadára bejelentett Kerekasztal Társulás, amely rendszeresen tart előadást Budapesten, a Marczibányi téren. A vidéki működési pályázatban vehettek részt a vidéki szabadtéri és nemzetiségi színházak is. A sajtóban megjelent, hogy a vidéki pályázatoknál politikai döntések is születtek. Bán Teodóra, a testület elnöke lapunknak kijelentette, hogy semmilyen politikai nyomás nem volt a kurátorokon. Minden esetben szakmai szempontok alapján pontozták a jelentkezőket. Alapvető problémát jelentett szerinte a forráshiány. Úgy vélte, a minden esetben méltányos szakmai döntéshez legalább ötven százalékkal nagyobb elosztható keretre lett volna szükség. Ha egy kurátor érintettsége felvetődött (Dósa Zsuzsannánál történt ilyen), Bán Teodóra szerint az illető nem szavazott. A javaslatoknál figyelembe vették az igényt, azt hogy a pályázó számíthat-e a helyi, vagy más kiegészítő forrásra, illetve a kiosztható keretet. Vannak olyan cégek, színházak amelyek jóval kevesebb támogatáshoz jutottak, mint tavaly és ellenzéki vezetésű városban működnek. Ezek közé tartozik a szegedi Theater Fesztivált működtető MASZK Egyesület is. Balog József fesztiváligazgató kérdésünkre elmondta, értetlenül állnak az előtt, hogy miközben tavaly 21,5 millió forintot kaptak, most csak hét milliót ítéltek meg számukra. Próbálnak további támogatókat keresni, de ez a döntés nagyon nehéz helyzetbe sodorta a fesztivál szervezőit. Húszról öt millióra, vagyis az előző évi támogatás negyedére csökkent a szintén a parlamenti ellenzékhez tartozó vezetésű városban működő Szentendrei Teátrum támogatása is. Ami az állami forrásokat illeti, nem tudni még az idei tao-pótló támogatások összegeit. Ezzel kapcsolatban információink szerint több független színházi társulat is érdekelt, mint ahogy a Nemzeti Kulturális Alap nemrég kiírt alkotói és más pályázataira is lehet jelentkezni.