Júniustól kinyithatnak a mozik, a múzeumok és a színházak Dániában

Továbbra is gyors ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, péntekre egy nap alatt 504 új fertőzéses esetet azonosítottak, és ezzel a betegek száma elérte a 14 195-öt – közölte Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter pénteken szokásos napi online sajtótájékoztatóján. A betegségben elhunytak száma napi rekordnak számító 21 új esettel 361-re nőtt. A halálos áldozatok között 19 egészségügyi alkalmazott van. A betegségből eddig 2706-an gyógyultak fel, közülük 310-en az elmúlt napban, illetve 762 egészségügyi dolgozó. A miniszter kiemelte, hogy a betegségből felgyógyultak napi száma is az eddigi legmagasabb az országban a járvány kitörése óta. Jelenleg 4430-an szorulnak kórházi ápolásra, lélegeztetőgépen 185-en vannak, köztük 16 egészségügyi alkalmazott és egy gyermek. Ukrajnában eddig 159 155 laboratóriumi, úgynevezett PCR-tesztet végeztek el. Viktor Ljasko, az egészségügyi miniszter helyettese, országos tisztifőorvos egy tévéműsorban elismerte, hogy a koronavírus-járvány megmutatta: hibás döntés volt a fertőző betegségekkel foglalkozó kórházak esetében bevezetni a betegszám utáni finanszírozást, amelyet az egészségügyi reform keretében tettek. Hangsúlyozta, hogy ezekben az egészségügyi intézményekben nem az ellátott betegek után kell megállapítani a szükséges finanszírozás mértékét, hanem a felkészültségre kell elegendő pénzt biztosítani. Az ukrán határőrszolgálat pénteken arról számolt be, hogy öt újabb charterjárattal mintegy 800 embert evakuáltak előző nap külföldről Ukrajnába. Az utasok zöme ukrán állampolgár, illetve körülbelül húsz, Ukrajnába beutazási engedéllyel rendelkező külföldi. A repülőgépek közül kettő érkezett Milánóból, valamint egy-egy Koppenhágából, Madridból és Alicantéból. A hazatérőknek két hétre vagy karanténba kell vonulniuk egy kijelölt intézményben, vagy választhatják az önelszigetelést otthonukban, ahol viszont a mobiltelefonjukra letöltött applikáción keresztül ellenőrzik a hatóságok, hogy betartják-e az előírásokat. A külügyminisztérium pénteken közölte, hogy eddig külföldön nyolc ukrán állampolgár halt bele a Covid-19 betegségbe, jelenleg kórházban 146-ot ápolnak, és 62-en gyógyultak fel a betegségből.