Megható fotóriport arról, hogyan segít feldolgozni a bezártságot a fényképezés

Rafa Lanus fotóriporter felesége március 7-én hazautazott a beteg édesapjához Olaszországba, hogy meglátogassa, ahogyan máskor is, ám ez az utazás most nem olyan, mint az eddigiek. Mariella édesapja leukémiás volt, de lázasan kórházba került, ahol néhány nappal később meghalt. Rafa és hat éves kislányuk, Sophie Barcelonában maradtak, ahol szintén szigorú karanténszabályokat vezettek be. A fotós dokumentálni kezdte, hogyan vészeli át a szétszakított család az izolációs időszakot, így lett a fotózásból majdnem két hónapos terápia.