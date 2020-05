3263 főre nőtt az igazolt fertőzöttek száma, meghalt 8 idős krónikus beteg

Szijjártó Péter közölte: 24 óra leforgása alatt 7 repülőgéppel összesen 5,5 millió maszk, 600 betegőrző monitor, 80 lélegeztetőgép és több ezer lélegeztőgépekhez szükséges felszerelés érkezett az országba.

Egyetlen napra sem „áll le” a Magyarország-Kína légihíd, folyamatosan érkeznek az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközök Magyarországra – írta szombati Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hozzáfűzte: most 24 óra leforgása alatt 7 repülőgéppel összesen 5,5 millió maszk, 600 betegőrző monitor, 80 lélegeztetőgép és több ezer lélegeztőgépekhez szükséges felszerelés érkezett az országba. Vasárnap újabb szállítmányt várnak. Magyarországra összességében sok tízmillió maszk, több százezernyi gumikesztyű és egyéb védőfelszerelés, például koronavírus-teszt érkezett már Kínából. Százával hozatott a magyar kormány repülővel lélegeztetőgépet is. Ugyan Szijjártó Péter a héten a parlamentben azt mondta a behozott eszközökről, hogy „a Kínából érkezett importtermékek megfelelnek az európai szabványoknak, a vonatkozó szabályoknak, CE minősítéssel rendelkeznek”, azok minőségét többen is vitatják. A május 4-i parlamenti vitában Lukács László a Jobbiktól azt kérte számon a kormányon, hogy hiába tették kötelezővé a maszkok viselését, az önkormányzatokat nem látták el ezekkel, ráadásul a beszerzett maszkok egy része bizonyítottan nem egészségügyi célú felhasználással készült. Tóth Bertalan, az MSZP elnöke is arról beszélt, hogy alkalmatlan tesztek, alkalmatlan védőfelszerelések kerülhettek az országba. A Népszava nemrég írta meg : a Magyar Tudományos Akadémia honlapján két akadémikus értekezett arról, hogy a nagyobb része használhatatlan a SARS-CoV-2 vírus kimutatására készített teszteknek. Felhívták arra is a figyelmet, hogy Magyarországon is van olyan importált teszt, amelynek a jósló értéke nem éri el a 20 százalékot sem. Beszámoltunk a 444.hu értesüléséről is, hogy egy amerikai városban „Megbízhatatlannak és használhatatlannak” találta és visszavonta a helyi egészségügyi hatóság azt a gyorstesztet (az Anhui Deep Blue nevű kínai cég terméke), amiből április elején a magyar kormány is vásárolt, amit nálunk azóta is aktívan használnak.