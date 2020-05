Megindult az élet a Balatonon

A vendégek és a vendéglátóhelyek tulajdonosai is nagyon várták már a hétvégét, amikor végre, ha kisebb megkötésekkel is, de kinyithattak.

- Na, végre ehetünk egy jó balatoni lángost! - Zinkhammer Zsolt és családja ennek megfelelően vette célba a fonyódi kikötősort. Noha a héten már oldódott a koronavírus-járvány miatti szigor, a balatoni vendéglősök egy része csak csütörtökön-pénteken nyitott ki, de akadtak, akik egyelőre kivártak, s csak a pünkösdi hosszú hétvégétől várják a vendégeket. - Remélem, meglátszik majd a forgalmon, hogy szabadabban lehet utazni – mondta az egyik fonyódi étterem tulajdonosa. – Május elsején kinyitottunk, akkor még csak elvitelre – mutatja a felfestett haladási útvonalat az étterem padlóján –, de a héten már be-beültek az emberek. Szerencsére láthatóan nem izgatja őket a járvány, aki eljön a Balatonra, az jól akarja érezni magát, pláne ennyi bezártság után. A szállásadók és a vendéglátóhelyek számára a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) kézikönyvben foglalta össze vendégfogadással kapcsolatos ajánlásait, s a „kisokost” minden megkérdezett vendéglős olvasta – más kérdés, mit fogadtak meg belőle. - A kutya sem foglalkozik vele: nem használunk sem kesztyűt, sem maszkot – ismerte el a vendéglős –, nem kötelező, s szerintem rossz érzést kelt a vendégben, ha maszkos embereket látnak maguk körül. Az asztalokat széthúzkodtuk, nyolcat kivettünk, így igazából fele kapacitással tudunk üzemelni. Szerintem a jövő hét végére, de legkésőbb pünkösdre ezek a megszorítások is eltűnnek.

Az MTÜ Covid-könyvében foglaltakra a legtöbb helyen csak legyintettek, a megkérdezett vendéglősök szerint a javaslatok egyik részét a normális helyek eddig is alkalmazták, a többi pedig inkább csak léleknyugtatásra, mintsem valódi védelemre jó. - A konyhában folyamatosan kesztyűben dolgozunk, ahogy a tálalásnál is – magyarázta Szalai Sándor, a balatonlellei Halassanyika tulajdonosa. – Egyelőre csak hétvégére nyitottunk ki, pünkösdtől viszont már mindennap nyitva leszünk. Az asztalok harmadát kivettük, a bejárathoz egy kézfertőtlenítő automatát szerelek fel, s az asztalokat minden csoport után fertőtlenítővel töröljük át, ennél többet, úgy gondolom, nem tudunk tenni. A vendégek láthatóan nem is igényelnek többet, akárkivel beszéltünk, úgy vélekedtek, egy balatoni éttermezés nem jelent semmilyen plusz veszélyt a járványban. Egyetlen asztalnál sem láttunk maszkos vendégeket. Sokkal inkább zavarta őket, hogy a csúcsidőszakban, azaz dél és két óra között több kerthelyiség előtt várni kellett a szabad asztalokra. - Most negyven vendéget tudunk leültetni, normál időszakban valamivel több, mint hetvenet – mondta Balla György, a balatonmáriafürdői Port Étterem tulajdonosa. – Szerencsés helyzetben vagyunk, mert össze tudtuk nyitni a street foodos részt az a la carte-ossal, a két terasz között letérköveztük a területet, így az előírásokat betartva is maradt elég asztalunk. Az étterem vezetői a személyzet minden tagjával elolvastatták az MTÜ-kézikönyvét, s a praktikus ajánlások közül többet alkalmaznak is. Papírterítőre cserélték a textilt, kézfertőtlenítőt tettek ki, ami minden vendég részére elérhető! – Tavaly az április volt erős, májusban rossz volt az idő, így, ha csak marad a mostani helyzet, s nem lazítanak tovább az előírásokon, akkor is elkezdődhet végre a szezon. Reméljük, nyáron már teljes kapacitással! - mondta Balla György.