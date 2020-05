Elfogtak egy Erzsébetvárosban áruló nigériai drogdílert (videó)

A férfi lakásain összesen 30 millió forintnyi készpénzt foglaltak le.

Öt kilogrammnál is több marihuánát, 64 grammnyi fehér port, feltehetőleg kokaint, és 30 millió forintnyi készpénzt is találtak annak a nigériai férfinak a lakásaiban, akit Budapesten még május 8-án, pénteken fogtak el a rendőrök – írta hétfőn a police.hu . A 32 éves gyanúsított, O. C. Christian ellen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt indult büntetőeljárás, a nyomozók az előzetes letartóztatását is javasolják. A nyomozás adatai szerint a 32 éves férfi Magyarország területére kábítószert hozott be, amit két budapesti VII. kerületi lakásban értékesített. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda (NNI) és a BRFK közös akciója során elfogott férfinak még a ruhájában és a táskájában is szétporciózott kábítószert és nagy mennyiségű pénzt – forintot és valutát – találtak, továbbá az erzsébetvárosi lakásokban tartott házkutatáskor kábítószer értékesítéséhez használt mérleget és nagy mennyiségű csomagolópapírt is lefoglaltak.