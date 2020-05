Interpol: amint meglesz az oltóanyag, a bűnözők hamis készítményekkel fogják elárasztani a piacot

Várhatóan a kibertámadások is megsokszorozódnak majd, mivel a kijárási korlátozások miatt nagyon sokan dolgoznak távmunkában.

Fel kell készülni az Interpol vezetője szerint arra a veszélyre, hogy mihelyt kifejlesztik a koronavírus elleni oltóanyagot, a bűnözők – kihasználva a megnövekedett igényeket – hamis készítményekkel fogják elárasztani a piacot. Jürgen Stock utalt arra, hogy nemrég hamisított védőeszközök – szájmaszkok és kézfertőtlenítők – jelentek meg a piacon. Ez a jelenség is mutatja, hogy a hamisított termékek újabb globális hulláma várható, amint elérhető közelségbe kerül az oltóanyag – tette hozzá. Stock szerint a bűnözők világszerte gyorsan alkalmazkodtak a világjárvány okozta új helyzetre: arra törekszenek, hogy kihasználják az emberek félelmeit, aggodalmait és szükségleteit, és ennek tükrében alakítják át bűnözői tevékenységüket. Ázsiában például a bűnbandák egyre inkább próbálnak behatolni a kórházi hulladékokat feldolgozó iparágba, és erre lehet számítani a világ más részein is. Az Interpol vezetője arra is figyelmeztetett, hogy a bűnözők a pandémiát kihasználva idős embereket próbálnak meg becsapni, például olyan trükkel, hogy pénzszűkében álló rokonoknak adják ki magukat. A kibertámadások is várhatóan megsokszorozódnak majd, mivel a kijárási korlátozások miatt nagyon sokan dolgoznak távmunkában.