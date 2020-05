Orbán a Pénzügyminisztérium vezetőivel egyeztetett

Nem készült el a debreceni gyár tavalyi pénzügyi jelentése.



A jegybank felfüggesztette a Kartonpack Nyrt. tőzsdén jegyzett részvényeit, mert nem készítették el határidőre az éves pénzügyi jelentésüket – számolt be hétfőn a 444.hu a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közleményéről. A jegybank szerint a csomagolópapírokat gyártó debreceni cégnek április 30-ig kellett volna elkészítenie a 2019-es pénzügyi évről készített jelentést, de a cégnél épp a határidő napján alkalmaztak új könyvvizsgálót, ezért nem készültek el a határidőre. Április közepén az állami tulajdonjogok gyakorlásával megbízott Juhász Edit kormánybiztos azonnali hatállyal állami felügyelet alá vonta a céget és leváltotta a teljes vezetőséget, köztük a könyvvizsgálót is. Mint arról a Népszava is beszámolt , a 2020. április 17-i Magyar Közlönyben megjelent rendelet a koronavírus miatti veszélyhelyzetre és a katasztrófavédelmi törvényre hivatkozott.

Mindenkit leváltott a kormánybiztos, fideszesek a vezetésben

A kormány először élt ilyen, korábban nem létező lehetőségével. Juhász Edit tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos még a rendelet megjelenése napján minden korábbi vezetőt leváltott. Aznap a veszélyhelyzetben működő honvédelmi irányító törzs is kivonult a nagy múltú céghez, amelynek tulajdonosi szálai korábban egészen a 20 évvel ezelőtti Kulcsár Attila-féle brókerbotrányig nyúlnak vissza. Most az igazgatóság új elnök-vezérigazgatója Uszkay-Boiskó Sándor lett, aki – az Mfor.hu kutatásai szerint – tavaly év végéig az MFB igazgatóságában ült. A testület tagja Hutiray Gyula Árpád korábbi erzsébetvárosi fideszes alpolgármester, önkormányzati képviselő, Mancsinczky László, a Kósa Lajost is több perben képviselő fideszes ügyvéd, valamint Vass Viktória és Jakab László is. A felügyelő- és auditbizottsági új tagjai a január végéig a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.-t irányító Töklincz Piroska, Gazsó Balázs, aki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagja és Farkas Gábor.